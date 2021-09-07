CNN：拜登執政功過與期中選舉成敗 未來幾周是關鍵

CNN分析，未來幾周的局勢發展。將決定拜登總統執政功過與民主黨2022年期中選舉成敗。(美聯社)

美國 有線電視新聞網(CNN)分析，拜登 總統執政功過與民主黨2022年期中選舉成敗，將取決於未來幾周的局勢發展；拜登政府今年夏季面臨一連串挑戰，經常顯得難以招架，拜登必須在今秋掌控政治話語權，不能再只是被動回應。

報導指出，勞工節(Labor Day)假期結束後的未來幾周，將為明年國會期中選舉鹿死誰手透露端倪，拜登執政能否留下重大歷史意義，還是被各種危機淹沒，接下來幾周的發展更有關鍵影響。

除了持續惡化的新冠疫情之外，拜登政府面對的各種危機，似乎看不到盡頭，民心士氣深受打擊，拜登施政滿意度隨之走跌。阿富汗 撤軍引發各種混亂，連帶使得拜登執政能力遭受質疑。民主黨內進步派與溫和派的拉鋸戰，也讓拜登政府不得不選邊站。國難當頭之際，選民期盼政府能以數兆元預算解決氣候變遷問題，並且重新改造社會安全網(social safety net)的社會福利制度。

德州限縮墮胎權的新州法獲得最高法院放行之後，漣漪效應持續產生。眾院共和黨團全面追隨前總統川普的獨裁主義路線，則讓美國民主發展埋下危機。

CNN分析，拜登上台幾個月來遭逢考驗不斷，未來幾個月挑戰將更加險峻，面對外界質疑能力不足，拜登常常流露不服氣與不耐煩，如果要挽救政治聲望，拜登手中確有籌碼，畢竟拜登政治生涯一路走來，經常遭到低估，包括爭取2020年民主黨初選提名也是，當時只有家人與關係最友好的盟友看好拜登出線。

所有歷任總統執政期間都曾遇到困難，但只有幾位最傑出的領導人能把自己從政治困境當中成功救出。總統政績表現在歷史上如何打分數，執政期間是否通過具有跨時代意義的重大法案是觀察指標，基礎建設法案及預算支出法案本周在國會恢復審議，影響著美國接下來如何解決氣候、社會福利及醫療保險等領域的問題。

報導指出，如果兩項法案都順利過關，拜登將贏得歷任總統曾經締造的重大成就之一，超越近半世紀以來其他民主黨籍總統的表現。

外交方面，共和黨陣營已經表態，絕不會讓拜登以內政議題蓋過阿富汗撤軍引發問題，迄今仍有上百名美國人仍受困阿富汗等待救援，過去二十年來曾經協助美軍卻留在當地的阿富汗人，估計也有成千上萬。共和黨籍內布拉斯加州聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse)指出：「拜登迫切希望討論任何議題，就是不想談阿富汗。」