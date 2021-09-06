颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

馬友乘家地下室的樂譜書櫃被泡毀。（馬友乘提供）

艾妲(Ida)颶風給美東地區帶來嚴重洪災，紐約市皇后區 是重災區；知名大提琴家馬友友的姊姊馬友乘在皇后區的家也災情慘重；不僅眾多名貴樂器在洪水中損毀嚴重，父親馬孝駿的一批珍貴樂譜、手稿也頃刻被毀。

「我們一家人真的非常痛心。」馬友乘說，她的住家地下室是交響樂 團的工作室，放有包括鋼琴、大提琴、中提琴、小提琴、吉他等眾多名貴樂器，也珍藏著父親馬孝駿留下的樂譜手稿及大量音樂典籍，還有為學生們錄音的專業電子設備與珍貴歷史照片，卻都在1日晚遭一時無法宣洩的豪雨大水灌入後淹被，無一倖免。

馬友乘家地下室一片狼藉。（馬友乘提供）

整整浸泡了12個小時

「整整浸泡了12個小時，根本沒辦法用金錢去衡量給我們帶來的損失。」馬友乘6日受訪時嘆氣說，當夜降雨從10時開始變大，全家人起初都沒有在意，直到晚上11時發現水面已經要淹沒地板後才驚覺，前往地下室查看發現，早已汪洋一片。

「因為裡面有很多電子設備，我們也不敢貿然進去，只能撥打911求救。」馬友乘說，消防員在2日凌晨3時許來到馬友乘家搶救，直到中午才把水排出，得以進入地下室，「當時發現地下室的門躺在地上，上面是個巨大的破洞，被水直接貫穿，可見當時水勢有多驚人。」

馬友乘在晾曬地下室被浸濕的樂譜。（馬友乘提供）

自幼與弟弟一起學琴

馬友乘自幼同弟弟馬友友一起學琴，12歲時就和九歲的馬友友一同登上卡內基音樂廳；後來雖轉讀哈佛醫學院做小兒科醫生，但出生音樂世家的馬友乘對音樂癡迷至深，在父親退休後接管其創立的「紐約青少年交響樂團」，數十年間為世紀樂團培養無數桃李，許多設備就放在地下室。

馬友乘表示，地下室的兩台三腳架鋼琴都被水沖翻，屋內的所有設備全都不能使用，牆壁和裝潢都要重新翻修，目前還在搶救晾曬所有的樂器和音樂典籍，「交響樂團的校友們都自發來幫忙整理，我們這幾天一刻不停地在收拾，但破壞太嚴重了，還不知道什麼時候能完全理好。」

面對飛來橫禍，馬友乘表示正「壓抑心痛」堅持工作，「畢竟我們的樂團9月18日就要復課了，既然災難已經發生，就要用堅強樂觀的心面對未來。」