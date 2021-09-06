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消除隱形不平等 印州餐館廢除小費制

特派員黃惠玲╱綜合報導
印州一家啤酒廠餐館「Switchyard Brewing」取消客人需支付小費的制度，所有服務生改採固定時薪。(Switchyard Brewing臉書)
印州一家啤酒廠餐館「Switchyard Brewing」取消客人需支付小費的制度，所有服務生改採固定時薪。(Switchyard Brewing臉書)

美國的小費文化，時常讓新來乍到的移民感到壓力與疑惑，印第安納州一家釀酒廠餐廳負責人說，小費不僅造成消費者困擾，事實上很多顧客在給小費時，經常會以服務生年齡、性別或種族而決定金額多寡，為了消彌這些對工作人員的「隱形不平等」待遇，他決定廢除該釀酒廠餐館的小費制度，直接給員工加薪。

換句話說，即日起只要到這家位布魯明頓市(Bloomington)啤酒餐館「Switchyard Brewing」消費，顧客完全不需要付小費。公司總監梅莫特(Kyley Memmott)說，該酒館的每一張菜單上，都清楚印著不收小費的字樣，以及為何他們改採無小費制度的原因。

公司老闆卡明斯(Kurtis Cummings)表示，小費制度，讓他覺得公司並未盡力照顧每一位員工。

卡明斯說，經過仔細觀察分析，發現許多從事服務業人員的困境，尤其是小費常常因為服務生的性別、族裔而產生差距，他表示，估計顧客給出的小費，會因此產生約25%的差距。

自從免除小費後，公司的員工再也不用擔心小費收入增減而影響生計，「他們的薪資不再是每小時僅領2.13元，然後再加上不穩定的小費收入，而是固定時薪18元」，卡明斯說，這樣一來，員工們不必搶著周末加班，只為了賺取更多的小費。

服務生伯內特(Carrie Burnett)說，她有兩個孩子，酒廠的新制度讓她可以在周五、周六有更多時間陪伴孩子、照顧家庭，而不會因為要多賺點錢，幾乎每個周末都為工作忙碌。

此外，服務生的薪資也將因此不再受到顧客支配，尤其不需要為了賺取小費而忍受顧客騷擾。

卡明斯說，小費不會提高服務品質，也不會改變糟糕的服務，小費多寡完全是顧客個人的決定，基本上與員工無關。

不過，這項改變也讓Switchyard的顧客，必需支付更高的食物、飲料價格，例如該店的披薩售價調高了兩成，啤酒每瓶約貴了一元。

店主說，儘管漲價，但消費者都頗為支持，且實施新制後「沒有員工請假，且社區與客戶全力支持」，卡明斯希望他的作法能夠拋磚引玉，吸引更多同業仿效。

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