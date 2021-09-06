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停車位塗鴉「代父尋腎」 維州高中生父女情深

記者羅曉媛／維州報導
德斯蒂尼在自己的停車位塗鴉，為父親尋找捐腎人。(取自臉書)
德斯蒂尼在自己的停車位塗鴉，為父親尋找捐腎人。(取自臉書)

在高中停車場自己的停車位創意作畫，是許多畢業班學生的傳統「福利」，不過維州威廉王子郡(Prince William)的17歲高中生德斯蒂尼‧安德森(Destiny Anderson)，近日就把此次彩繪停車位行動，變成「替父尋腎」的廣告位，用碩大的字體寫著「請幫我爸爸找一個腎」。

就讀Colgan高中的德斯蒂尼日前在給自己的停車位作畫時，寫下幫爸爸找腎的標語，並用大字留下聯繫方式，希望愛心人士伸出援手，給腎衰竭晚期的爸爸捐腎。

她說，自己和父親麥克‧安德森(Michael Anderson)是最好的朋友，「爸爸在我心中排第一，是我唯一相信的人。」

安德森說，自己只有這一個女兒，兩人相依為命，但他的兩個腎只有6%能正常運轉，現在每周要做四天透析，眼看腎功能日漸衰竭，他也感到害怕，不想留女兒一個人。

安德森日前在凌晨2點接到警方打來的電話，說女兒「擅闖」學校領地，溝通後得知，女兒是為了趕工把停車位畫成幫他找捐腎好心人的廣告位，才在學校的非開放時段到停車場作畫，警方得知緣由，撤銷了對德斯蒂尼的指控。

德斯蒂尼的「替父尋腎」停車位之後被其他學生拍照放上臉書，一時間被轉發6800多次，上百人評論，其中也有來自全美各個地區的好心人，表示願意為安德森捐腎。

根據安德森在臉書的分享，他和兄弟兩人都有腎衰竭的問題，基因和早先移除腎結石不當為主要病因，其兄弟也在等待換腎，他期待好心人伸出援手。

安德森說，他目前在約翰霍普金斯的腎臟移植等候名單，尋找同為A+血型的捐獻者，有意者可聯繫約翰霍普金斯協調員米雪兒(Michelle)：410-614-9345，或直接與他聯繫：703-799-0187。

德斯蒂尼在自己的停車位塗鴉，為爸爸安德森(右)找捐腎人。(取自臉書)
德斯蒂尼在自己的停車位塗鴉，為爸爸安德森(右)找捐腎人。(取自臉書)

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