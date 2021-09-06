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911事件20周年前夕 佛里曼呼籲全球「多合作、少對抗」

911事件20周年前夕 佛里曼呼籲全球「多合作、少對抗」

編譯林聰毅／綜合外電報導
知名專欄作家佛里​曼（Thomas Friedman）在911恐怖攻擊事件20周年前夕呼籲全球應「多合作、少對抗」。Getty Images
知名專欄作家佛里​曼（Thomas Friedman）在911恐怖攻擊事件20周年前夕呼籲全球應「多合作、少對抗」。Getty Images

紐約時報知名專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）在911恐怖攻擊事件20周年前夕呼籲全球應「多合作、少對抗」。他並表示，如果美國增加在教育和基礎設施的投資，而非把錢浪費在阿富汗和伊拉克戰爭上，如今就能更有效與中國競爭。

日經新聞日前專訪佛里曼，並請他從歷史與思想等角度談論此次恐攻事件對世界的影響，以下是日經摘錄的訪談重點。

我（佛里曼）在1999 年出版的「了解全球化─凌志汽車與橄欖樹」（The Lexus and the Olive Tree）書中，點出在全球化新時代「超強憤怒者」正在崛起的危險，這類人的原型就是恐怖組織蓋達的領導人賓拉登。1998年夏天，蓋達組織轟炸了美國駐坦尚尼亞和肯亞大使館，當時的美國總統柯林頓政府向阿富汗發射了70多枚巡航飛彈進行報復。 這是美國這個超級強權有史以來首次以個人為目標發射飛彈。

我警告說，除非我們解決了造就本拉登這類超強憤怒者的社會經濟背景和宗教環境，否則他們將對美國構成威脅，這個隱憂被三年後的 9 月11日恐攻化為現實。隨著冷戰的結束，對之後的國際秩序預測也出現不少爭論。 例如，法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）預測自由市場將獲勝，而且和平即將到來。但是，衝突並未消失。

我曾預測會出現一個古老和新穎事物並存的世界：一個種族認同和全球化、互動和共存的世界。在這個世界裡，部族衝動和全球秩序保持平衡，偶爾也會激烈爭鬥。 我認為，這個預測是相當正確的。

儘管俄羅斯總統普亭在2014年吞併克里米亞半島，但沒有派軍隊入侵烏克蘭首都基輔。雖然中國大陸收緊對香港的管控，但並未入侵台灣，那是因為全球秩序已成功遏制部族衝動。

我只想說，美國於 2001年入侵阿富汗追捕賓拉登，然後在 2003 年攻入伊拉克，錯誤聲稱該國擁有大規模毀滅性武器。美國浪費了很多時間和金錢。

在過去的 40 年裡，世界大致保持和平。我認為，這種和平的核心是以美國和中國大陸共存為特徵的全球體系。但這種平衡現在即將崩潰，因為中國大陸已成為一個更具侵略性的強權 。如果美國增加在教育和基礎設施的投資，而非把錢浪費在阿富汗和伊拉克戰爭上，如今就能更有效與中國競爭。

這個全球化世界所面臨的也是全球性挑戰，除非各國進行跨境合作，否則無法解決氣候變遷和新冠肺炎疫情等問題。人類擁有兩種相互矛盾的本能—與他人合作的渴望，以及偏好對抗的部族衝動。 不幸的是，部族的本能占了上風。但我對未來充滿希望，這是因為另一種與他人合作和同理他人的本能，迄今已孕育了美好的文明與國家之間的合作。阿富汗伊拉克

美國 阿富汗 中國

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