CNN：疫情讓美國校園護士人力短缺更加嚴重

全美9萬6000名全職校園護士，受到疫情影響，不但工作負荷增加，日常任務也出現變化。Getty Images

有線電視新聞網(CNN)報導，早在美國 爆發新冠疫情 之前，各地校園護士(school nurse)便有人手不足的問題，如今隨著新學期紛紛恢復面對面教學，學校護士荒問題更顯嚴重。華盛頓州摩西湖學區(Moses Lake School District)校園護士麗茲‧普雷(Liz Pray)便說：「真不知道這學年會出現什麼狀況。」

過去七年，普雷在學區裡四所小學擔任校園護士，這學年轉任摩西湖高中(Moses Lake High School)，負責照顧2000名高中生的健康。她說，很高興與過去照顧過的孩子再度碰面，看到孩子們這些年來成長不少，「對於跟孩子們再度相聚感到雀躍的同時，我必須承認其實也很緊張」。

報導指出，像普雷一樣的全美9萬6000名全職校園護士，受到疫情影響，目前都面臨著充滿未知的新學年。疫情爆發之前，由於人手不足，各地校園護士工作 負荷已經增加，日常任務也出現變化。

普雷這學年開學日當天，到了接近下班之際，桌上累積的文件已有一吋厚度，整天忙到只有上一次廁所，午餐則是拖到下午3點15分才吃。她說，如果要為這一天的工作寫下結語，就是各界應該關注一下學校護士，因為學校護士「真的很吃力」。

疫情出現之前，根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)規定，學校必須為每750名學生安排一名校園護士。如今受到疫情因素影響，全美各地校園需要大量校園護士，但估計顯示，約有四分之一學校到現在都還聘不到護士。

在華盛頓州，根據華盛頓大學(University of Washington)教育數據及研究中心(Center for Education Data & Research)調查報告，在2019至2020學年度裡，全州學生與校園護士的比例約為每名校園護士要照顧1173名學生。

「全國學校護士協會」(National Association of School Nurses)主席琳達‧曼東卡(Linda Mendonca)指出，如果全美各地每所學校都有校園護士，將是美夢成真，因為所有美國學童都應該獲得全職學校護士的照顧，不只協助學生度過疫情，還幫助學生面對每一天身心健康問題，確保學生健康良好，能夠學習。

身為華州校園護士協會(School Nurse Organization of Washington)主席的普雷說，暑假期間跟往年一樣，忙著檢查學生的健康紀錄，確認各種疫苗施打紀錄，並為學生是否有慢性疾病建檔，但這學年工作量卻超過以往，不但要照顧的學生個案幾乎變成三倍，而且學校只有一名校園護士，但學生已經有整整18個月沒有進教室了。

她說，現在學校護士要處理的問題包括學生的糖尿病、氣喘、過敏等問題，還有心理健康方面的狀況，某些學生是疫情出現後第一次進校園，某些學生因為遠距上課缺乏同儕社交互動而有憂鬱症，再來就是學生感染新冠病毒染疫案例。

疫情關係，普雷指出，如今新增任務包括為學生安排病毒檢測、聯絡成立疫苗接種站、協調校園各種消毒工作及改善通風，並且要為萬一爆發校園大規模疫情感染擬定因應計畫，還要面對不願意讓孩子戴口罩的家長。她說，前幾天就有一場抗議口罩的示威活動，有關疫苗與戴口罩的輿論對立，關係非常緊張。