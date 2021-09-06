紐時：最高法院恢復川普強硬政策 拜登邊境危機獲喘息

拜登政府推出一連串鬆綁川普移民政策的措施，在美墨邊境引發無證移民人潮。圖為今年7月22日，在美墨邊境遭到逮捕的一批無證移民。Getty Images

最高法院今年8月底裁定，前總統川普任內推出的「留在墨西哥」(remain in Mexico)政策應予恢復。紐約時報報導分析，川普時期強硬移民規定持續存在，表面上看來是拜登 政府一大挫敗，畢竟拜登總統曾批評這項措施「不人道」，競選期間就承諾必定推翻，但最高法院判決出爐後，某些拜登政府官員私底下的反應並不是為之氣餒，知情官員透露，美墨邊境 危機終於因此獲得喘息。

報導指出，多名現任與前任政府官員指出，最高法院裁定「留在墨西哥」恢復執行之後，某些拜登政府官員私下反應是肯定而非不悅的，認為有助於無證移民人潮不斷湧入的邊境危機。

最高法院裁決出爐之前，拜登政府推出的一連為川普移民政策鬆綁的措施，很快地在美墨邊境引發無證移民人潮。今年7月間，在美墨邊境遭到逮捕的無證移民人數，創下二十年來的單月份新高，聯邦主管官員憂心忡忡，深怕無證移民人潮可能一路延續到秋季。

現任與前任政府官員透露，在拜登政府內部已經有官員開始擔心，美國移民政策立場轉變，可能為其他國家民眾造成鼓舞效果，導致美墨邊境出現企圖闖關的無證移民人潮，某些拜登政府官員則討論著是否讓川普任內某些移民限令重出江湖，期盼達到遏止邊境危機的效果。

報導指出，最高法院裁定「留在墨西哥」恢復執行，彷彿為拜登政府帶來政治掩護，能夠採行川普任內的強硬邊境管制規定，卻避開引發民主黨內人士反彈的尷尬。知情官員指出，最高法院裁定讓拜登政府得到轉圜空間，研議更符合人道精神的邊境政策，也讓無證移民人潮湧入美國南境的危機得以減輕。

川普政府2019年推出俗稱為「留在墨西哥」「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols)計畫，成千上萬抵達美國南部邊境的庇護申請者，必須回到墨西哥等候美國法院審核申請結果，等候時間動輒耗時數年。

拜登政府今年6月間正式結束「留在墨西哥」計畫，但後來面臨密蘇里州與德州聯手提告，指控聯邦政策遭到非法手段終止，座落於美墨邊境的幾州將深受其害，偷渡客非法入境問題恐將惡化。德州聯邦法院法官先前裁定，「留在墨西哥」計畫必須恢復。美國第五巡迴上訴法院法官則駁回拜登政府提出暫停執行「留在墨西哥」的請求。

最高法院8月底裁決指出，拜登政府若廢止「留在墨西哥」計畫，恐將構成觸犯聯邦法律。在最高法院裁決中，三位自由派大法官則持不同意見。

1993年至2000年擔任美國移民局 (Immigration and Naturalization Service)局長的邁斯納(Doris Meissner)指出，在移民政策方面，拜登政府現在幾乎被逼到退至角落，「短期之內，他們手邊能夠使用的選項，只剩下落實查緝。」