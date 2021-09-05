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前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

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前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

編譯陳韻涵／綜合5日電
一名前陸戰隊狙擊手5日闖入佛州一處民宅開槍，造成四人死亡、一人受傷。案發後，警方封鎖現場調查。(美聯社)
一名前陸戰隊狙擊手5日闖入佛州一處民宅開槍，造成四人死亡、一人受傷。案發後，警方封鎖現場調查。(美聯社)

一名前陸戰隊狙擊手5日闖入佛州一處民宅槍殺三名成人和一名被母親抱在懷裡的男嬰，另有一名11歲少女在槍擊案中受傷；萊利與警方駁火後投降，送醫後還試圖搶奪戒護員警的槍枝。

33歲的萊利(Bryan Riley)曾派駐阿富汗及伊拉克，在軍中擔任狙擊手；波克郡(Polk County)警長朱迪(Grady Judd)表示，萊利受到精神疾病折磨，屢次告訴女友，他能直接與神溝通。

朱迪表示，萊利似乎隨機下手，闖進雷克蘭(Lakeland)民宅槍殺四人和一條狗，受害者分別是三個月的男嬰、抱著男嬰的33歲母親、男嬰62歲的祖母和40歲鄰居格里森(Justice Gleason)；警方與萊利駁火，發射上百發子彈才讓他束手就擒。

警方表示，受傷的11歲少女身中至少七槍，在醫院接受治療。

萊利犯案前約九小時，於4日晚間前往作案地點住宅，宣稱「神叫他停止」並告訴格里森，他的女兒安柏(Amber)要自殺。

格里森說他沒有叫安柏的女兒並請萊利離開，另一人也告訴萊利，這不是真的，警告他若不離開就要報警；警方到場時，並未見到萊利的身影。

九小時過後，萊利在5日凌晨4時30分左右回到該住宅犯案；萊利犯案時，獲報前往犯案地點不遠處，處理案件的員警聽到槍聲大作，立刻通知支援警力。

該名員警勘查後發現萊利的白色卡車起火燃燒，當時無武裝的萊利身穿迷彩裝坐在屋外。

萊利見到警方後跑進室內，警方聽到多輪子彈發射、女子尖叫和嬰兒哭泣的聲音；警方試圖從前門進入受阻，繞到後門遇見全副武裝並穿防彈背心的萊利。

萊利與警方激烈駁火後退回屋內，之後陷入一片寂靜，直到空中的直升機小隊告訴地面部隊，目視被槍傷的萊利準備走出屋外投降。

警方聽到屋內有哭泣聲，但不確定室內是否還有其他槍手或陷阱，一名警察衝進屋內救出少女並將她送醫。

朱迪表示，萊利接受偵訊時說：「他們求我饒了他們，但我還是把他們殺了。」

萊利此前沒有前科，向警方供稱他有吸毒；警方表示，萊利在院治療時，一度從病床上跳起並試圖搶奪警槍。

警察 阿富汗 佛州

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