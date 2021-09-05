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交友App主攻小眾市場 成為新藍海

編譯陳律安／綜合外電
美國瞄準特定族群的「利基型」交友App大受歡迎。圖為Match集團旗下的Tinder。（路透）
美國瞄準特定族群的「利基型」交友App大受歡迎。圖為Match集團旗下的Tinder。（路透）

美國新冠肺炎疫苗接種人數持續增加，降低了出門約會的染疫風險，愈來愈多各年齡層單身人士使用交友應用程式（App）尋找伴侶，帶動瞄準特定族群的「利基型」交友App蓬勃發展。

今年7月，美國約會App使用人數創新高，數據追蹤業者Apptopia指出，Match集團旗下Tinder、及以女性用戶居多的Bumble等最受歡迎的約會App，每日活躍用戶超過1,500萬人次。

這類單身族群也踴躍使用鎖定共同興趣的小眾交友App，例如喜愛健身者採用「TeamUp」、愛狗人士使用「Dig」、電玩迷使用「Kippo」、素食者用「Veggly」、占星術愛好者則有「Stars Align」、「NUiT」、「the Pattern」等選擇，目標是找到情投意合、或身分認同與興趣契合的伴侶。

訴求特定單身人士的約會交友App，並非新概念，例如瞄準基督徒的「Christian Mingle」早在2001年就問世，還有2009年推出、專為男同性戀設計的「Grindr」，以及依音樂品味媒合交友的「Tastebuds」。

在疫情期間仰賴寵物提供情感支持的人士，正投入Dig、Tabby等交友App尋找同樣寵物愛好的對象。迪安吉羅和妹妹共同成立的Dig Dates公司，繼2018年推出主攻愛狗人士的交友App Dig後，2020年也推出主打愛貓族的Tabby，用戶能以寵物體型等條件篩選對象。目前Dig有超過10萬名用戶，Tabby的用戶數則有上萬人。

網路約會顧問公司創辦人史派拉說，鎖定更特定族群的交友App受歡迎程度為歷來之最，小眾交友App開發者正在回應市場需求，而使用事先根據共同嗜好篩選對象的交友App，雖然找到合適對象也提高，但也會受限於用戶數較少。

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