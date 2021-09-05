美疫情失業紓困措施將終止 專家憂醞釀無聲危機

美國政府為因應疫情衝擊而擴大失業補助的措施，將在明天於全國終止，專家警告這可能對美國經濟構成無聲的危機。(美聯社)

美國 政府為因應疫情 衝擊而擴大失業補助的措施，將在明天於全國終止；數以百萬計仍沒工作的美國人將被迫做出艱難的生計選擇。專家警告，這可能對美國經濟構成無聲的危機。

法新社報導，美國國會去年3月鑒於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，緊急通過規模2.2兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）紓困 案，首度將提供失業者的安全網擴大。

相關政府資助包括將每周失業給付金提高，以及提供長期失業者和自由工作者補助。這些措施被視為有助去年美國經濟免於更嚴重衰退。

儘管這些補助並非永久性，但其後也2度延長，最近一次是透過美國總統拜登（Joe Biden）和同屬民主黨的國會議員今年3月通過實施規模1.9兆美元的「美國救援計畫」（American Rescue Plan）法案。

許多美國共和黨人一開始支持這些援助措施，但今年來共和黨國會議員開始提出反對意見。近幾個月相關爭議聲浪愈來愈大，截至目前已有26個州提前結束全部或部分補助計畫，大多數是共和黨執政的州，理由是希望鼓勵民眾重返就業，因為疫苗接種已讓工作環境變得安全。

雖然經濟學家預期，美國失業紓困措施全面終止後，美國經濟自去年慘況復甦的進展並不會受到重大衝擊；但目前仍仰賴這些補助的美國人，無疑將面臨更大財務壓力。

當中有些人從疫情爆發以後就失業至今。最近冒出的Delta變異株疫情又對美國經濟構成新威脅，令這些人對於如何度過難關更加無所適從。

亞利桑納州一名失業的抽血師李伊（Deborah Lee）表示：「我不知道我們要如何只靠我女兒的收入維持生活。」她和女兒及3名孫女中的2人都曾染疫康復。

美國進步派智庫「世紀基金會」（The Century Foundation）研究員史特納（Andrew Stettner）認為，失業紓困截止會是「不夠受重視的經濟事件」，他預期屆時將有750萬人缺乏生計所需補助，「這會有點像一場無聲危機」。

根據美國和加拿大大學研究人員8月發布的一份報告，在一些提前停止失業紓困的州，雇用情況和民眾收入僅微幅改善，但民眾支出卻銳減20%。

同一時間，美國經濟距離復原仍遙遠。根據3日公布的官方數據，美國在疫情期間減少的就業人口仍有530萬人尚未恢復就業，8月新增就業人口也只有區區23萬5000名。

在俄亥俄州的德拉瓦市（Delaware），64歲的柯德威爾（Karen Coldwell）每週約寄出10則求職申請，卻一直沒獲聘雇。她看到其他職缺都是自己較年輕時才會從事的低薪工作。

柯德威爾還不打算退休，但她擔心一旦長期失業補助計畫終止，她得開始動用為退休準備的儲蓄。

有些人雖然知道他們唯一收入要停了，卻也無法重返職場。21歲住在俄勒岡州（Oregon）達來斯（The Dalles）的賈尼阿尼（Brooke Ganieany）說，就算她找到工作，也沒有人替她照顧還在學步的兒子。

有資格申請各州原本失業給付的人雖然還能繼續拿到常規補助，但少了紓困方案每周額外發的300美元，他們領到的支票將縮水不少。