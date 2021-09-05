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艾妲颶風釀67死 拜登下周赴紐約、新澤西州勘災

中央社／華盛頓4日電
拜登總統（右二）7日將前往紐約州與新澤西州視察艾妲颶風後的災情。圖為他3日在路易斯安納州勘災。（Getty Images）
拜登總統（右二）7日將前往紐約州與新澤西州視察艾妲颶風後的災情。圖為他3日在路易斯安納州勘災。（Getty Images）

白宮今天表示，總統拜登下周將前往紐約、新澤西州視察颶風艾妲造成的災損。截至目前為止，美國8個州至少有67人的喪生與颶風有關。

法新社報導，颶風艾妲（Ida）上個周末在墨西哥灣沿岸地區（Gulf Coast）登陸美國，一路北上，大雨將街道變成湍急河流，淹沒了房屋甚至紐約地鐵，在東北部多州造成47人喪生。

拜登7日將前往新澤西州曼維爾（Manville）和紐約皇后區（Queens）視察。

昨天，拜登先至墨西哥灣沿岸的路易斯安那州勘災，目睹了艾妲以4級颶風之姿肆虐造成的災難性破壞。

拜登呼籲美國人民團結，力抗全球暖化帶來的極端氣候。

他同時宣傳自己力推的大規模投資法案，尤其是翻修、更新美國老舊基礎建設這一塊。拜登這兩項投資計畫尚未獲得國會通過。

這個周末適逢美國勞動節長周末，紐約、新澤西等北部4州開始清理家園。颶風艾妲重創下，紐約市公共運輸系統陷入停擺，相關營運單位承諾會在7日恢復上班前，恢復部分路線的運作。

而最先遭艾妲肆虐、受創最深的路易斯安那州，路透報導，州長愛德華茲（John Bel Edwards）在記者會中表示，截至今天為止，當地颶風相關死亡人數升至12人，包括4人因一氧化碳中毒身亡。

愛德華茲表示，路州仍有71萬8500名用戶無電可用，已從颶風剛來襲的110萬人停電有所減少。

美聯社報導，當地能源公司表示，可能要等到月底才能全面恢復供電。這是因為艾妲破壞或摧毀的電線桿數量超過2萬2000個，比颶風卡翠納（Katrina）、澤塔（Zeta）和代爾塔（Delta）三個加起來吹垮的電線桿還要多。

颶風 艾妲 紐約市

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