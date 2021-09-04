播報逾30年 前NBC搞笑氣象主播斯科特 87歲辭世

以獨樹一格的天氣預報方式在電視晨間節目享有一片天的斯科特(右三)，在維吉尼亞州病逝，得年87。圖為他2001年7月6日在「今日」秀中接受擺臀訓練。(美聯社)

在國家廣播公司(NBC)晨間節目「今日」(Today)播報氣象逾30年、第一代強調表演而非科學的電視天氣預報員斯科特 (Willard Scott)，4日在他位於維吉尼亞州 德拉普蘭(Delaplane)的農場病逝，享年87歲。

斯科特的妻子帕麗斯·斯科特 (Paris Keena Scott) 證實他的死訊，但沒有具體說明死因，只說他在短暫生病後過世。

20世紀後期，幾乎只要打開電視就看得到斯科特的身影；他曾在電視上扮演小丑博佐(Bozo the Clown)，最早扮演麥當勞叔叔(Ronald McDonald)的人也是他；他透過自身歡樂實例證明，不用當氣象專家也能知道風往哪裡吹。

斯科特的職業生涯始於廣播，儘管他後來成為華府NBC旗下WRC-TV氣象員，卻完全沒有氣象學或任何相關科學背景；但正如他欣然承認的那樣，當代天氣預報員並不需要這些背景；他表示，唯一真正需要的科學資產，就是國家氣象局的電話號碼；他1975年還曾說：「訓練有素的大猩猩也可以辦到。」

斯科特身高6呎3吋，體重最重時一度接近300磅；他最早在1980年3月受聘NBC「今日」節目，與美國 廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)打對台。

斯科特在節目中時常奇裝異服、戴著胸花和滑稽帽子，有時還戴假髮；門牙漏縫的他總是一邊嘮叨搞笑、一邊預報天氣；他在2015年正式退休。

在為「今日」秀播報氣象的30多年裡，斯科特走遍全國各大小城鎮，在遊行 隊伍中和古色古香的小路上、也在NBC紐約攝影棚裡進行天氣實況報導。

除了播報氣象，斯科特也是深夜脫口秀常客，替一連串慈善事業擔任代言人，是電視曝光率極高的商業宣傳人物；很多人崇拜他、喜歡他，但也有人受不了他。

1989年1月，當時的第一夫人芭芭拉·布希(Barbara Bush)與新當選的老布希總統進行就職遊行時，看到斯科特正在路邊進行報導，曾突然脫隊飛奔到斯科特身邊，輕吻他的臉頰；布希夫人事後解釋說：「我不認識威拉德·斯科特，我就是喜歡那張臉。」

斯科特與第一任妻子瑪麗．斯科特(Mary Scott)在1959年結婚，她於2002年去世；2014年，斯科特與第二任妻子帕麗斯結婚。他有兩個女兒及兩個外孫。