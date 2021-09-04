國會暴亂「牛角男」認罪 失望川普沒特赦他

「牛角男」錢斯利2020年11月5日舉著「QAnon 」的標語，在亞利桑那州鳳凰城參加川普支持者集會。（路透）

美國 前總統川普 的支持者「牛角男」錢斯利（Jacob Chansley）今年1月6日隨群眾大鬧美國國會，今天認罪。他的辯護律師說，錢斯利對於川普沒有赦免他感到非常失望。

路透報導，錢斯利來自亞利桑那州鳳凰城（Phoenix），綽號「匿名者Q薩滿」（QAnon Shaman），他被拍到臉上畫著彩繪、赤裸上身，戴著有牛角和毛皮的頭飾，還拿著有美國國旗裝飾的矛大鬧國會。

「牛角男」錢斯利（右一）今年1月6日闖進國會山莊，因頭戴牛角盔而得其綽號。（美聯社）

國會當天正在進行確認民主黨 籍拜登贏得去年11月總統大選的程序。暴動事件後不久，錢斯利即被逮捕，不得保釋，今天就妨礙官方程序的罪名認罪。

暴動發生後，有近600人被捕。事發前，川普在一場演說中聲稱他敗選是選舉舞弊的結果。

錢斯利在拘留期間接受精神鑑定，被診斷出患有短暫性精神分裂、躁鬱症、憂鬱和焦慮症。雖然錢斯利認罪的罪名最重可判處20年監禁和最高25萬美元（約新台幣690萬元）罰金，但檢察官表示，求刑可能會短得多。

維吉尼亞州亞歷山大市警方提供的「牛角男」錢斯利照片。（美聯社）

錢斯利一直是極右翼團體「匿名者Q」（QAnon）陰謀論的支持者，其內容將川普視為救世主，而民主黨菁英是一群食人族與邪教戀童癖者。

錢斯利的辯護律師華金斯（Albert Watkins）說，雖然未獲川普特赦，錢斯利的心中永遠偏愛川普。

華金斯在今天的認罪聽證會上還請求法官允許錢斯利於11月17日的量刑聽證會之前出獄。法官同意考慮。