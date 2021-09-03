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華郵：德州心跳法上路後 誰將成首個提告備受矚目

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華郵：德州心跳法上路後 誰將成首個提告備受矚目

記者顏伶如／綜合報導
最高法院門前，反對墮胎的民眾示威。圖為2018年資料圖片。(美聯社)
最高法院門前，反對墮胎的民眾示威。圖為2018年資料圖片。(美聯社)

俗稱「心跳法」的德州墮胎禁令上路後，任何州民均可針對為妊娠超過六周婦女提供墮胎協助的診所或民眾提告。華盛頓郵報分析，德州新法實施後第一個案例由誰提告，備受矚目，前任男友、鄰居或素昧平生的陌生人都可在州立法院興訟，若勝訴將有1萬元獎金，若提告失敗卻不必承擔罰款。

德州「心跳法」在最高法院駁回墮胎診所的緊急上訴後生效，華盛頓郵報指出，基本上墮胎診所都非常遵守新法，沒有為孕婦提供觸犯新法的墮胎手術，但反墮胎團體則密切注意來自匿名檢舉管道獲得的線索，因為診所工作人員、借錢給親友墮胎、開車載婦女前往墮胎或與婦女討論是否墮胎的任何民眾，都有可能告密。

為了避免新法上路後官司纏身，報導指出，德州墮胎診所近來紛紛忙著未雨綢繆，與律師團磋商「終有一天將會到來」的挨告問題。

「完全婦女健康」(Whole Woman's Health)醫療系統醫師尼爾森(Joe Nelson)說，1日曾幫一名懷孕已逾六周的婦女看診，這名婦女在「心跳法」上路之前便服用了墮胎藥，但藥效失敗。尼爾森說，等到婦女前來就診時，新法已經生效，若為這名婦女墮胎，將構成違法。

尼爾森說：「這名婦女不但被迫妊娠繼續，而且是具有高度危險的妊娠，因為吃過墮胎藥的關係。」他說，這名婦女後來傷心痛哭。

大力推動「心跳法」反墮胎倡議組織「德州生命權」(Texas Right to Life)成立網路檢舉專區接受匿名投訴，並鼓勵民眾踴躍針對觸犯新法的墮胎診所或平民百姓提告。「德州生命權」法務主任西戈(John Seago)說，已經接獲幾起通報，但所有線索經查之後，都未能證實有墮胎診所為婦女進行非法墮胎手術。

他說：「以我們掌握的消息來說，從業界角度來看，所有人都遵守新法，並沒有協助與教唆( aiding and abetting)情事發生。」

報導指出，法律專家分析，德州「心跳法」與聯邦「虛假申報法」(False Claims Act)精神有共同之處，同樣允許一般民眾扮演「吹哨者」(whistleblowers)，上法院提告有違法嫌疑的對象。這些官司如果勝訴，政府將獲得以百萬元計數的罰金收入，「吹哨者」則可收到分紅，做為獎勵。

德州「心跳法」允許與墮胎當事人毫不相關的陌生人，前往州立法院對墮胎診所或診所員工提告，相較之下，在聯邦法院架構下，一般民眾除非受到直接傷害或承蒙損失，否則並無提告基礎。

民主黨籍達拉斯郡(Dallas County )法官詹金斯(Clay Jenkins)指出，根據個人預期，新法上路後許多反墮胎團體、與婦女有過節的前任男友，很快就會對協助墮胎的相關人士興訟，企圖讓被告陷入「財務毀滅」。

墮胎 德州 華盛頓郵報

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