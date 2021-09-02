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紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

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公寓淹水到下巴 返家救媽咪 19歲男溺斃

記者羅曉媛／馬州報導
馬州洛克維爾的19歲居民西迪洛為救母親溺亡。(取自GoFundMe)
馬州洛克維爾的19歲居民西迪洛為救母親溺亡。(取自GoFundMe)

艾妲颶風(Hurricane Ida)餘勢過境大華府，在多地造成強降雨，馬州蒙郡洛克維爾市(Rockville)的19歲男子西迪洛(Melkin Daniel Cedillo)，不幸於淹水公寓溺斃；經調查發現，他是為了救母親才在暴雨中折返公寓，其母得知後悲痛欲絕，稱「悲傷難以承受」。

大華府1日連番降雨，導致洛克維爾市的Rock Creek Woods公寓社區發生洪災，居民半夜醒來發現被洪水圍困，水位猛漲幾乎到人的下巴；居民羅莎‧沃特斯(Rosa Walters)回憶，當晚聽到一陣窗戶破碎聲音，之後她家中水位暴漲。

公寓地下室尤其重災，救援人員抵達時，水位快到天花板；蒙郡消防急救人員出動潛水隊，乘著充氣小船在現場救援受災居民，幫助該公寓社區的150多人撤離，三人受輕傷送醫，西迪洛不幸身亡。

西語電視台Telemundo 44報導，西迪洛來自宏都拉斯(Honduran)，現在一家餐館工作，他媽媽當時已撤離公寓，在得知兒子是為救她才返回，表示自己「從未想過兒子會在那淹死，我無法承受這個痛苦。」

友人在GoFundMe為西迪洛發起募捐，為他的葬禮籌錢，一天之內已達到兩萬元的籌款目標，截至2日下午已籌款超過3萬1000元。

蒙郡官員仍在調查導致該公寓暴洪的原因，該社區附近有小溪注入排水管(culvert)，而排水管位於公寓下方，其中一個可能是有物體卡在排水管附近，迫使洪水擠破了牆，然後湧入停車場。

到現場查看的蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)說，自己在蒙郡住了60年，記憶中不曾見過這樣的洪災，「我們最重要的工作是弄清楚這些洪水是怎麼來的，之前蒙郡也屢遭特大暴雨，但也沒發生這樣的事。」

洪水 暴雨 華府

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