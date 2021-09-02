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中國要求通過領海須通報 五角大廈堅持自由航行

中央社華盛頓1日綜合外電報導

中國海上交通安全新規1日生效，內容要求核動力船舶等5類外國船艦進入領海須向中方報告。美國五角大廈表示，美方將堅守立場，在國際法允許的海空域繼續自由航行。

中共人大常務委員會4月通過「海上交通安全法」修法，新規要求潛水器、核動力船舶等5類外國船艦要通過中國「領海」之前，應向中方報告船名、呼號、目前位置、目的地和載運貨品等資訊。

中華人民共和國認定的領海不只包括本土沿岸海域，還包括中國在東海和南海聲稱擁有主權的島礁及台灣週圍12海里海域。中國內外的觀察家皆認為，新法是北京試圖對爭議海域進一步聲索主權的行動。

中國海事局1日發布的法律生效公告表示，新法有助管理海上交通行為。中國海事局在8月27日發布的消息則首度表明，將依據中國法規「整治」違法船舶，據信也包括軍船。

美國國防部發言人薩波（John Supple）接受美國「新聞週刊」（Newsweek）訪問時表示：「美國維持堅定立場，任何國家海岸法規不得侵犯所有國家在符合國際法下享有的航行和飛航權。」

薩波還說：「包括在南海，不合法且廣泛的海權主張對海洋自由構成嚴重威脅，包括航行和飛越自由、貿易自由、合法商業活動無阻，以及南海和其他沿海國家的權利和利益。」

根據中國批准且美國承認的聯合國海洋法公約（UNCLOS）規範，不論是沿海國或內陸國，其船舶均享有「無害通過」（innocent passage）他國領海的權利。美國重申，單方面實施任何預先通報要求違背國際法。

針對中國海上交通安全新法是否可能影響美國海軍在區域的行動，五角大廈另一位發言人梅納斯（Martin Meiners）表示：「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）1日也在例行記者會中說，美國堅定認為所有國家，不論大小，都應在領海權上遵循一套全球通用規則。

普萊斯還強調，美國從不避諱對相關事情提出抗議，很多時候也聯合盟友對抗中國非法過度海權主張，「我們會持續這麼做」。

美國 中國 五角大廈

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