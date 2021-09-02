我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

Instagram驚傳當機 各國網友崩潰湧Twitter發文求救

實境節目主持人羅根 坦承染疫後自行服用伊維菌素

記者顏伶如／綜合報導
知名Podcast節目主持人羅根。(Getty Images)
知名Podcast節目主持人羅根。(Getty Images)

競賽型實境節目「誰敢來挑戰」(Fear Factor)前任主持人、知名Spotify播客節目主持人羅根(Joe Rogan)1日在Instagram短片中對1300萬名追蹤粉絲表示，自己感染了新冠病毒，還自行服用動物用藥「伊維菌素」(ivermectin)。

美國食品及藥物管理局(FDA)今年8月發表聲明指出，「伊維菌素」是動物使用的藥品，民眾切莫誤信聲稱伊維菌素能治好新冠肺炎的錯誤傳聞。聲明中說，已經出現多起民眾自行服用馬匹藥品伊維菌素而導致住院的案例。

54歲的羅根在Instagram短片中說，周六在佛羅里達州奧蘭多、坦帕(Tampa)及勞岱爾堡(Fort Lauderdale)等地參加現場節目之後，當晚就覺得身體不舒服，隔天接受新冠病毒檢測，結果呈現陽性，症狀包括發燒、盜汗，「我心裡有數，知道發生了什麼事」。

他說，目前使用單株抗體療法(monoclonal antibodies treatment)及伊維菌素。他也說，已經在家裡自我隔離。

過去幾個月來，羅根多次在「羅根體驗」(The Joe Rogan Experience)播客節目中散布有關新冠疫苗的錯誤訊息。

白宮首席防疫顧問、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)曾經點名指出，羅根聲稱年輕人不需要接種新冠疫苗，如此說法是「不對的」。佛奇說，年輕人不接種疫苗除了會有染疫風險，還有將病毒散布給別人的風險。

羅根今年4月接受英國廣播公司(BBC)訪問時則澄清說，自己並非醫師，民眾不應把發言視同醫學建議。他說：「我又不是醫生。我講的話不應該被拿來當成值得信賴的資訊。」

疫苗 美國 佛奇

上一則

圖輯／大紐約雨災至少15死 降雨破1927年紀錄

下一則

楊潔篪透過視訊會見柯瑞 指中美合作需雙向互利

延伸閱讀

美8月死於新冠人數為7月3倍 接種率低地區加護病房爆滿

美8月死於新冠人數為7月3倍 接種率低地區加護病房爆滿
稱染疫住院漸降 伊州長：Delta影響正減緩

稱染疫住院漸降 伊州長：Delta影響正減緩
孕婦染疫 恐易早產

孕婦染疫 恐易早產
休士頓師生1.3萬染疫 3學區關閉

休士頓師生1.3萬染疫 3學區關閉

熱門新聞

加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

2021-08-27 20:37
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

2021-08-28 19:34
美國財政部2018年制裁張建（圖上方）時製作的相關共犯組織圖。(美國財政部)

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

2021-08-31 09:35
潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單，出現這種狀況，我們毫無準備」。(圖截取自GoFundMe)

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

2021-08-27 09:16
歐盟30日建議暫停來自美國的非必要旅行，以避免疫情進一步擴散。圖為巴黎鐵塔的瞭望台。(美聯社)

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

2021-08-30 13:35
民眾接種輝瑞疫苗。(美聯社)

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

2021-08-28 16:31

超人氣

更多 >
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎