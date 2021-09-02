實境節目主持人羅根 坦承染疫後自行服用伊維菌素

知名Podcast節目主持人羅根。(Getty Images)

競賽型實境節目「誰敢來挑戰」(Fear Factor)前任主持人、知名Spotify播客節目主持人羅根(Joe Rogan)1日在Instagram短片中對1300萬名追蹤粉絲表示，自己感染了新冠病毒，還自行服用動物用藥「伊維菌素」(ivermectin)。

美國 食品及藥物管理局(FDA)今年8月發表聲明指出，「伊維菌素」是動物使用的藥品，民眾切莫誤信聲稱伊維菌素能治好新冠肺炎的錯誤傳聞。聲明中說，已經出現多起民眾自行服用馬匹藥品伊維菌素而導致住院的案例。

54歲的羅根在Instagram短片中說，周六在佛羅里達州奧蘭多、坦帕(Tampa)及勞岱爾堡(Fort Lauderdale)等地參加現場節目之後，當晚就覺得身體不舒服，隔天接受新冠病毒檢測，結果呈現陽性，症狀包括發燒、盜汗，「我心裡有數，知道發生了什麼事」。

他說，目前使用單株抗體療法(monoclonal antibodies treatment)及伊維菌素。他也說，已經在家裡自我隔離。

過去幾個月來，羅根多次在「羅根體驗」(The Joe Rogan Experience)播客節目中散布有關新冠疫苗 的錯誤訊息。

白宮首席防疫顧問、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇 (Anthony Fauci)曾經點名指出，羅根聲稱年輕人不需要接種新冠疫苗，如此說法是「不對的」。佛奇說，年輕人不接種疫苗除了會有染疫風險，還有將病毒散布給別人的風險。

羅根今年4月接受英國廣播公司(BBC)訪問時則澄清說，自己並非醫師，民眾不應把發言視同醫學建議。他說：「我又不是醫生。我講的話不應該被拿來當成值得信賴的資訊。」