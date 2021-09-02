疫情導致嚴重教師缺 有學區推出2萬元簽約獎金

美國某些地區出現嚴重「教師缺」。(美聯社)

因應新冠疫情 改為遠距上課一年多之後，不少老師由於身心俱疲，或擔心恢復面對面教學的染疫風險，紛紛選擇離職。美國某些地區由於出現嚴重「教師缺」，學區 推出高達2萬元的簽約獎金，希望有新老師願意前來。

商業內幕(Business Insider)網站報導，過去一年來遠距上課挑戰多多，新學年開始許多老師已經回到實體教室授課，卻擔心可能在學校感染新冠病毒的風險，畢竟教室裡的孩子可能還沒打疫苗，口罩也戴不住。

某些老師已經因為疫情引發的各種因素而選擇轉行，全國教育協會(National Education Association)今年6月針對2690名會員進行問卷調查，結果顯示32%受訪老師回答，疫情的發生讓他們比原本規畫更早一步卸下教職。

為了讓新學期有足夠的老師可以為學生上課，某些學區現在紛紛推出各種紅利。北卡羅來納州吉福特郡學區(Guilford County Schools)便為願意簽約的新老師提供2萬元獎金，條件是必須達到在學區裡成績表現最差的學校任教屆滿三年等規定。

奧克拉荷馬州聯合公立學區(Guilford County Schools)為某些科目的新老師提供1000元簽約獎金，學校護士(chool nurses)、言語治療師(speech pathologists)等職缺也有簽約獎金。新澤西州 LEAD特許學校(LEAD Charter School)則為某些老師提供4000元紅利。

對於願意留任續教一學年的老師，南卡羅來納州瑪爾布洛郡學區(Marlboro County School District)發放2500元紅利。

除了獎金之外，某些學區則為老師推出各種福利。位於偏遠鄉鎮的科羅拉多州西葛蘭德學區(West Grand School District)，如今為老師推出托兒服務。

商業內幕報導，學校餐廳員工、校車司機如今也出現人力嚴重短缺的現象，不少學區或學校由於新學期開始而急著徵人，紛紛推出簽約獎金。