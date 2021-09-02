法新社：共和黨兩位州長較勁 爭相接收川普基本盤

德州州長艾伯特。(美聯社)

阿富汗局勢動盪、美國疫情反彈加上德州新法上路大幅限縮墮胎權，種種讓民主黨疲於奔命的棘手問題接踵而至，共和黨 則找到2024年大選挑戰拜登總統的有利把柄。法新社(AFP)報導分析，共和黨非常清楚，誰能獲得前總統川普 支持群眾認可，就有機會成為下一位白宮主人，佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)與德州州長艾伯特(Greg Abbott)在過去一年來則頻頻暗自較勁，搶當「川普接班人」。

佛州與德州是兩個規模最大的共和黨執政「紅州」，法新社報導，42歲的德桑提斯及63歲的艾伯特過去一年來各自推出各種走民粹主義路線的政令，希望爭取川普基本盤青睞，達到政治加分效果。

雖然確診案例一路走高，德桑提斯及艾伯特都在州裡祭出反對防疫措施的命令，禁止公立學校教導學生批判種族理論(critical race theory，CRT)，對於川普的美墨邊境築牆理論則大力支持。

德州「心跳法」1日上路，全面禁止妊娠六周以上所有墮胎，引發墮胎權倡議人士強烈反對，保守派人士卻視為勝利。佛州則禁止跨性別運動選手參加女性校隊，也禁止州內地方政府成為無證移民的庇護城市(sanctuary cities)。

川普迄今尚未明確表態是否再戰2024，但就算決定不再參選，川普影響力仍不容小覷，足以影響共和黨參選人的出線機會。

共和黨選舉策略顧問費希瑞(John Feehery)分析：「問題並不在於誰是在一個川普，而是誰比較有辦法吸引川粉。」他表示：「誰能打動深感遭到政治權貴鄙視的勞工階級選民？誰能一舉贏得福斯新聞網的觀眾群？」

法新社報導，與德州、佛州相比，南達科他州雖是規模較小的紅州，但49歲女州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)近來政治行情看漲，被認為有機會與德桑提斯與艾伯特一決高下。

諾姆不像身為大州州長的德桑提斯及艾伯特，一舉一動都成為全國矚目焦點，但她卻經常現身於共和黨各種活動及保守派電視台，鴨子划水累積實力。

諾姆從新冠疫情爆發之後，就以政治手段操作，拒絕發布居家避疫規定，把自己塑造成「追求自由，反對政府干預」的倡議者。諾姆曾批判某些共和黨州長因為疫情而下令某些行業暫停營業是「沒有膽量」且「判斷錯誤」，被認為發言內容是針對德桑提斯而來。

維吉尼亞大學(University of Virginia)選舉專家康狄克(Kyle Kondik)指出，德桑提斯、艾伯特與諾姆都曾在不同議題上挺身與左派對嗆，「我覺得這一點讓他們的支持者感到非常窩心」。

費希瑞指出，對於想要爭取更上一層樓的共和黨要角來說，最後能夠獲得共和黨提名的最佳人選，必須能夠「有辦法保留川普優點，卻不與川粉切割」。

費希瑞說，德桑提斯雖然是目前最被看好的2024年共和黨人選，「但我個人認為川普肯定會再參選，也會獲得共和黨提名」。