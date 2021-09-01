房價飆太高 白宮將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

美國政府為紓解嚴重住宅荒，計畫在未來三年興建、銷售10萬戶平價住宅。（路透）

在美國 房價持續高漲之際，白宮官員表示，美國政府為紓解嚴重住宅荒，將採取一系列立即可實施的步驟，以現有經費和權力，在未來三年興建、銷售10萬戶平價住宅。

路透引述官員說法報導，這套計畫將聚焦於擴大對個人和非營利機構銷售房屋，同時對大型投資 人買房設限。第2季全美各地每售出六戶住宅，就有一戶被投資大戶買走。

美國房屋需求在新冠肺炎疫情爆發初期激增，反映民眾為居家辦公和學習購置更寬敞的房子。但待售屋不足和供應鏈瓶頸把房價推得更高，租金行情跟著水漲船高，加重家庭財務負擔。白宮官員說，全美平價住宅估計短缺多達400萬戶。

白宮官員表示，美國總統拜登 已提議，斥資逾3000億美元增建200萬戶平價住宅，這項措施是3.5兆美元基礎建設投資案的一部分，正在國會審議中。但拜登希望推動立即可行步驟。

這套新計畫將涵蓋鄉村與都會地區的住宅建案，重點擺在平價房市，希望能協助房屋自有率偏低的有色人種族群。

此計畫將由美國住宅與都市發展部（HUB）部長法吉（Marcia Fudge）宣布， 具體行動由該部、財政部及房貸機構房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mae）等聯邦監管機構共同規劃。「兩房」合計占全美11兆美元房貸市場的一半。其中，一大關鍵步驟是重啟曾由財政部與HUB合辦但在2019年結束的「風險分攤計畫」，該計畫讓各州住宅金融機構能擴大提供低利貸款，促進興建平價住宅。

此計畫也將提高組合屋及二至四戶多戶型不動產的供應量，希望透過房地美擴大融資達成目標。同時也將採取行動，限制對大型投資人銷售一些由聯邦住宅管理局（FHA）提供擔保的不動產。

拜登政府另打算與各州和地方政府合作運用現有聯邦資金，並協助減少排他性分區（exclusionary zoning）等阻撓提高住宅供應量的做法。