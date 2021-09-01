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性別歧視風波 益智節目「Jeopardy!」短命主持再丟製作職位

中央社洛杉磯31日綜合外電報導
益智節目「危險境地」（Jeopardy!）執行製作人李查茲因性別歧視風波，日前卸下僅接了9天的主持棒後，如今再辭去執行製作一職，完全退出節目團隊。(美聯社)
益智節目「危險境地」（Jeopardy!）執行製作人李查茲因性別歧視風波，日前卸下僅接了9天的主持棒後，如今再辭去執行製作一職，完全退出節目團隊。(美聯社)

美國知名益智節目「危險境地」（Jeopardy!）執行製作人李查茲因性別歧視風波，日前卸下僅接了9天的主持棒後，如今再辭去執行製作一職，完全退出節目團隊。

李查茲（Mike Richards）原本就是Jeopardy!的執行製作人，8月11日獲選擔任主持人，遞補傳奇主持人崔貝克（Alex Trebek）去年因癌過世留下的遺缺。

然而，李查茲過去職場歧視訴訟、貶低女性言論遭人起底後，掀起軒然大波，Jeopardy!主持棒握沒幾天便又丟了。

而製作Jeopardy!的索尼影視電視公司（Sony Pictures Television）今天進一步通知員工說， 李查茲也將不再繼續擔任Jeopardy!的執行製作人，立即生效。不僅如此，李查茲同時丟掉另一檔人氣遊戲電視節目「命運之輪」（Wheel of Fortune）執行製作的飯碗。

行政主管普瑞特（Suzanne Prete）寫道：「我們本來希望麥克（李查茲）卸下Jeopardy!主持棒後，就能將過去幾周以來經歷的爭議與內部困難降到最低。但顯然並沒有。」

崔貝克主持Jeopardy!超過30年，是美國家喻戶曉的人物，去年胰臟癌過世後，製作單位展開了漫長徵才過程，期間還找了美國有線電視新聞網（CNN）當家主播安德森古柏（Anderson Cooper）等多位知名人物代班主持，最後由自家執行製作人李查茲雀屏中選，情景喜劇「宅男行不行」（The Big Bang Theory）前班底馬伊姆拜力克（Mayim Bialik）則被相中擔任共同主持。

然而，新主持人選敲定沒幾天，李查茲8年前在podcast節目上針對女性所做的言論就遭人起底，引發各界對這名46歲主持人的批評。

運動與流行文化網站theringer.com 翻聽李查茲2013到2014年間主持的The Randumb Show每一集內容，找到好幾個與女性及裸露有關的言論。

緊接著，李查茲過去擔任另一檔節目「價格猜猜猜」（Price is Right）執行製作時因涉嫌職場歧視而被多名女性告發的訴訟，也跟著曝光，成為壓垮李查茲的最後一根稻草。

Jeopardy!自1964年於美國開播，形式或有不同，數十年來獲獎無數。

美國 歧視 索尼

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