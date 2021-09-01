全美最嚴苛墮胎法之一 德州「心跳法」正式上路

德州通過法案禁止在偵測到胎兒心跳後執行墮胎。在最高法院未對緊急阻擋請求採取行動後，這項法案於今天生效。(美聯社)

美國德州 「心跳法」在最高法院未對緊急阻擋請求採取行動後，於今天生效，這項法律規定懷孕6周後即不允許墮胎 ，因強姦或亂倫受孕也不例外，是全美最嚴苛的墮胎法之一。

德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）5月簽署「心跳法案」（heartbeat bill），禁止在偵測到胎兒心跳後執行墮胎。通常是在孕期6周左右可以測得胎兒心跳。

美國最高法院仍可能批准人權團體和墮胎業者的請求，中止所謂的「心跳法」，這項法律使德州成為全美接受墮胎最困難的地區。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）、美國計畫生育協會（Planned Parenthood）和生育自主權中心（Center for Reproductive Rights）等團體8月30日向最高法院遞出緊急請求，希望能阻止德州「心跳法」生效。

美國民權聯盟指出：「在德州，大約85%至90%接受墮胎的人至少都已懷孕6周，意味這項法律將禁止近整個州的墮胎行為。」

美國其他州也曾試圖針對懷孕初期實施墮胎限制令，但皆被1973年使全美墮胎合法化的「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）這項里程碑判例阻止。

德州墮胎法不同之處在於將允許公眾參與新法執行，而不是州檢察官或衛生部門；美國民權聯盟指出，德州法律「建立賞金獵人計畫，鼓勵大眾對他們認為違反禁令者，提起代價高昂且騷擾人的訴訟」。

美國民權聯盟表示：「任何成功控告健康中心人員、墮胎業者或協助他人在懷孕6周以上進行墮胎者，將獲至少1萬美元獎金，且由被告支付。」

美國民權聯盟指出，德州反墮胎聯盟已在網路上建立表格，招募民眾控告任何他們認為違法的人，並鼓勵人們提交關於醫生、診所和其他違法者的「匿名線報」。

生育自主權中心理事長諾查普（Nancy Northup）說，德州墮胎法將迫使女性在疫情期間「離開州內」以獲得憲法保障的醫療健保，她並說，「許多人將無法負擔這麼做，這是殘酷、不道德且非法的」。

另外，最高法院擬在這個秋季聽審一件涉及美國密西西比州墮胎法的案件；這項密州法律禁止孕期15周後墮胎，除非出現醫療緊急情況或胎兒嚴重畸形。

這也將是前總統川普鞏固9名大法官以保守派占多數的局面後，最高法院審理的第一起墮胎案件。