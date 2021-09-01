我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC新規 10/1起申請綠卡須打新冠疫苗

北韓拒3百萬劑科興疫苗 理由「先給疫情嚴重國家」

兩名老師染疫身亡 德州一學區緊急關閉校園

記者顏伶如／綜合報導
位於德州中部的康納利獨立學區(Connally Independent School District)上周之內有兩名老師感染新冠病毒後過世，學區主管緊急宣布暫時關閉校園直到勞工節(Labor Day)假期過後。圖為德州媽媽華克帶女兒到學校，特別戴上口罩。(美聯社)
位於德州中部的康納利獨立學區(Connally Independent School District)上周之內有兩名老師感染新冠病毒後過世，學區主管緊急宣布暫時關閉校園直到勞工節(Labor Day)假期過後。圖為德州媽媽華克帶女兒到學校，特別戴上口罩。(美聯社)

位於德州中部的康納利獨立學區(Connally Independent School District)上周之內有兩名老師感染新冠病毒後過世，學區主管緊急宣布暫時關閉校園直到勞工節(Labor Day)假期過後。

康納利獨立學區副總監吉兒‧巴特爾柏格(Jill Bottelberghe)對美聯社表示，康納利中學(Connally Junior High School)41歲的六年級社會科學老師娜塔莉‧錢斯勒(Natalia Chansler)，感染新冠病毒後28日宣告不治，學區主管決定位於威果市(Waco)郊區的五所學校，校園緊急關閉。

巴特爾柏格說，錢斯特過世之前幾天，康納利高中(Connally Junior High School)59歲七年級社會科學老師麥科米克(David McCormick)才剛因為感染新冠病毒而死亡。

報導指出，兩名染疫身亡的老師是否接種新冠疫苗，目前無法確知。

巴特爾柏格表示，康納利中學自從8月18日開學以來，截至30日為止，全校共有51個確診案例。她說，過去幾天增加了幾個確診案例，但無法確定這些案例是否與錢斯勒有直接關聯，對於兩個老師的死亡案例學區也查無任何關聯之處。

康納利獨立學區總監霍特(Wesley Holt)發表聲明指出，希望透過校園暫時關閉，加上勞工節長周末放假，能讓確診案例以及與確診案例有過接觸史的對象，都有充裕時間可以隔離，並且好好休息。

霍特指出，校園關閉期間，學區所有設施都將進行徹底清潔與消毒。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，截至29日為止，德州七天平均每日新增確診案例為1萬5400例，七天平均每日染疫死亡案例為200例。

位於德州中部的康納利獨立學區(Connally Independent Scho...
位於德州中部的康納利獨立學區(Connally Independent School District)上周之內有兩名老師感染新冠病毒後過世，學區主管緊急宣布暫時關閉校園直到勞工節(Labor Day)假期過後。圖為德州家長和學生前往州長艾伯特官邸前示威，抗議他不讓學校強制學生戴口罩。（美聯社）

學區 德州 勞工

上一則

恐嚇NBC記者艾妲風災連線報導男子 遭警方緝捕

下一則

美國氣候特使柯瑞訪中 北京：中美在廣泛領域有利益

延伸閱讀

確診暴增 南部5州加護病房空床只剩1成

確診暴增 南部5州加護病房空床只剩1成
「不可能的任務7」片商興訟 扯出阿湯哥染疫疑雲

「不可能的任務7」片商興訟 扯出阿湯哥染疫疑雲
懷孕護士染疫亡 來不及看新生兒最後一眼

懷孕護士染疫亡 來不及看新生兒最後一眼
懷孕24周染疫未接種 插管逃過死劫

懷孕24周染疫未接種 插管逃過死劫

熱門新聞

加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

2021-08-27 20:37
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

2021-08-28 19:34
美國財政部2018年制裁張建（圖上方）時製作的相關共犯組織圖。(美國財政部)

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

2021-08-31 09:35
潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單，出現這種狀況，我們毫無準備」。(圖截取自GoFundMe)

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

2021-08-27 09:16
民眾接種輝瑞疫苗。(美聯社)

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

2021-08-28 16:31
歐盟30日建議暫停來自美國的非必要旅行，以避免疫情進一步擴散。圖為巴黎鐵塔的瞭望台。(美聯社)

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

2021-08-30 13:35

超人氣

更多 >
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車