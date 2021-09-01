兩名老師染疫身亡 德州一學區緊急關閉校園

位於德州中部的康納利獨立學區(Connally Independent School District)上周之內有兩名老師感染新冠病毒後過世，學區主管緊急宣布暫時關閉校園直到勞工節(Labor Day)假期過後。圖為德州媽媽華克帶女兒到學校，特別戴上口罩。(美聯社)

位於德州 中部的康納利獨立學區 (Connally Independent School District)上周之內有兩名老師感染新冠病毒後過世，學區主管緊急宣布暫時關閉校園直到勞工 節(Labor Day)假期過後。

康納利獨立學區副總監吉兒‧巴特爾柏格(Jill Bottelberghe)對美聯社表示，康納利中學(Connally Junior High School)41歲的六年級社會科學老師娜塔莉‧錢斯勒(Natalia Chansler)，感染新冠病毒後28日宣告不治，學區主管決定位於威果市(Waco)郊區的五所學校，校園緊急關閉。

巴特爾柏格說，錢斯特過世之前幾天，康納利高中(Connally Junior High School)59歲七年級社會科學老師麥科米克(David McCormick)才剛因為感染新冠病毒而死亡。

報導指出，兩名染疫身亡的老師是否接種新冠疫苗，目前無法確知。

巴特爾柏格表示，康納利中學自從8月18日開學以來，截至30日為止，全校共有51個確診案例。她說，過去幾天增加了幾個確診案例，但無法確定這些案例是否與錢斯勒有直接關聯，對於兩個老師的死亡案例學區也查無任何關聯之處。

康納利獨立學區總監霍特(Wesley Holt)發表聲明指出，希望透過校園暫時關閉，加上勞工節長周末放假，能讓確診案例以及與確診案例有過接觸史的對象，都有充裕時間可以隔離，並且好好休息。

霍特指出，校園關閉期間，學區所有設施都將進行徹底清潔與消毒。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，截至29日為止，德州七天平均每日新增確診案例為1萬5400例，七天平均每日染疫死亡案例為200例。