恐嚇NBC記者艾妲風災連線報導男子 遭警方緝捕

國家廣播公司(NBC)非洲裔記者布斯特(Shaquille Brewster)30日在墨西哥灣沿岸的密西西比州灣港(Gulfport)連線報導颶風艾妲(Hurricane Ida)最新動態時,一名白人男子開著卡車前來,停下車後跑到布斯特身邊,還近距離出言威脅,全程都出現在新聞報導中。這名男子身份經確認之後,密州警方已發出緝捕令。

灣港警察 局31日在推特 發表聲明指出,感謝社會大眾協助指認達格里(Benjamin Eugene Dagley)的身份。

警方指出,達格里將面臨兩項攻擊罪、一項破壞秩序罪、一項違反緊急宵禁罪等罪名起訴。

由於54歲的達格里是前科犯,灣港警察局指出,達格里還可能因為在未經許可之下擅自外出,違反俄亥俄州 庫亞霍加郡(Cuyahoga County)保釋條例而面臨刑責。

警方表示,根據初步調查,達格里在電視連線報導中騷擾、恐嚇布斯特之後,已經逃離灣港地區,民眾若有達格里下落的最新消息,應向當地警方通報。

布斯特30日在灣港岸邊連線報導艾妲風災最新進度時,達格里闖入鏡頭畫面,近距離對布斯特說道:「報導正確一點。」這段新聞影片立即在推特引起網友瘋傳,不少網友對於布斯特臨危不亂予以高度肯定。布斯特面對達格里騷擾後仍繼續報導,直到導播將連線畫面切斷為止。

MSNBC新聞頻道主播梅爾文(Craig Melvin)則對觀眾表示,遭到「怪人」騷擾的布斯特毫髮未傷。布斯特稍後也在推特發文寫道:「謝謝大家關心。我跟採訪團隊一切平安。」

This is beyond unacceptable and disgusting. @shaqbrewster was trying to do his job on a beach in Gulfport, MS. Shaq is ok. This guy who nearly attacked him clearly is not. https://t.co/tMNFVhvTf1