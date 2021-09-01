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動保組織批美軍遺棄軍犬在阿富汗 五角大廈否認

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動保組織批美軍遺棄軍犬在阿富汗 五角大廈否認

記者顏伶如／綜合報導
美國士兵和軍犬在阿富汗執行任務。圖為資料圖片。(Getty Images)
美國士兵和軍犬在阿富汗執行任務。圖為資料圖片。(Getty Images)

動物保護機構「美國人道組織」(American Humane)日前發表公開信，抨擊美軍撤離阿富汗時，將曾與部隊合作的軍犬遺棄於當地。五角大廈發言人帕洪(Eric Pahon)31日指出，對於錯誤傳聞必須鄭重澄清，美軍並沒有將任何軍犬拋棄在喀布爾卡薩國際機場(Hamid Karzai International Airport)。

阿富汗撤軍行動進入最後幾天的倒數時刻，社群網站傳出不少關於非軍犬從喀布爾機場撤離的消息。今日美國報(USA Today)報導，社群網站消息後來導致民眾混淆。

帕洪31日說：「對於錯誤傳聞必須鄭重澄清，美軍並沒有將任何軍犬拋棄在喀布爾卡薩國際機場，這當中包括傳聞中曾與軍方合作過的小狗。」

動物救援團體「喀布爾小型動物援救協會」(Kabul Small Animal Rescue)8月27日在推特發文表示，正協助小動物登上飛機貨艙，離開阿富汗。「喀布爾小型動物援救協會」成立宗旨為照顧在阿富汗戰爭當中受傷或遭到飼主遺棄的貓狗。

報導指出，「喀布爾小型動物援救協會」援救的動物是透過名稱為「大力神行動」(Operation Hercules)的網路集資活動，讓獲救動物得以搭機離開阿富汗，早在協會27日的推特發文之前，行動已經進行數日，協會的公開聲明從來沒有提到這些動物曾經參加美國駐軍的任務。

退役軍人組織「牧羊犬美國老兵」(Veteran Sheepdogs of America)8月29日在推特發表照片指稱，攝於卡薩國際機場的照片顯示毀壞軍機前的箱子裡裝著動物。「美國人道組織」8月30日跟著發表公開信，譴責美軍把軍犬拋棄在阿富汗。

共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)在推特分享「美國人道組織」的公開信，並在推文中寫道：「憤怒不已。拜登讓美國人受困，拜登讓盟軍受困。現在，他連我們忠心耿耿的軍犬都不要了。」

報導指出，保守派倡議人士在社群媒體大串連為軍犬請命，發布各式各樣網路圖片、嘲諷漫畫。

帕洪31日在聲明中說，美軍並沒有將任何軍犬或簽有合作企約的動物遺棄在阿富汗。他說，網路上瘋傳的照片是「喀布爾小型動物援救協會」照顧的動物，並非美國軍隊的小狗。

他也說，雖然撤軍行動持續充滿複雜與危險，但美國部隊仍盡一切所能協助「喀布爾小型動物援救協會」。

他表示，「喀布爾小型動物援救協會」告訴軍方，協會包下一架飛機將前來接走動物，可是後來包機根本不見蹤影，軍方也未獲得進一步聯絡，「所有軍犬都由訓練員負責照顧，我們並沒有拋棄軍犬，不實消息的指控非常可笑」。

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