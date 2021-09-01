動保組織批美軍遺棄軍犬在阿富汗 五角大廈否認

美國士兵和軍犬在阿富汗執行任務。圖為資料圖片。(Getty Images)

動物保護機構「美國 人道組織」(American Humane)日前發表公開信，抨擊美軍撤離阿富汗 時，將曾與部隊合作的軍犬遺棄於當地。五角大廈發言人帕洪(Eric Pahon)31日指出，對於錯誤傳聞必須鄭重澄清，美軍並沒有將任何軍犬拋棄在喀布爾 卡薩國際機場(Hamid Karzai International Airport)。

阿富汗撤軍行動進入最後幾天的倒數時刻，社群網站傳出不少關於非軍犬從喀布爾機場撤離的消息。今日美國報(USA Today)報導，社群網站消息後來導致民眾混淆。

帕洪31日說：「對於錯誤傳聞必須鄭重澄清，美軍並沒有將任何軍犬拋棄在喀布爾卡薩國際機場，這當中包括傳聞中曾與軍方合作過的小狗。」

The American government is pulling out of #Kabul and leaving behind brave U.S. military contract working dogs to be tortured and killed at the hand of our enemies. We stand ready to bring them home! Read our CEO @RobinGanzert's full statement: https://t.co/IKhBkm4B7a pic.twitter.com/ItFlthDTAi — American Humane (@AmericanHumane) August 30, 2021

動物救援團體「喀布爾小型動物援救協會」(Kabul Small Animal Rescue)8月27日在推特發文表示，正協助小動物登上飛機貨艙，離開阿富汗。「喀布爾小型動物援救協會」成立宗旨為照顧在阿富汗戰爭當中受傷或遭到飼主遺棄的貓狗。

報導指出，「喀布爾小型動物援救協會」援救的動物是透過名稱為「大力神行動」(Operation Hercules)的網路集資活動，讓獲救動物得以搭機離開阿富汗，早在協會27日的推特發文之前，行動已經進行數日，協會的公開聲明從來沒有提到這些動物曾經參加美國駐軍的任務。

🆘 WE NEED HELP need help gaining permission to use cargo space on departing evac planes to move animals. We do not want to take space from people, only use the cargo hold. WE NEED TO MOVE THE ANIMALS OUT. Please call/tag your reps. We need support and help on the ground ASAP 🆘 — Kabul Small Animal Rescue (@KSAnimalRescue) August 27, 2021

退役軍人組織「牧羊犬美國老兵」(Veteran Sheepdogs of America)8月29日在推特發表照片指稱，攝於卡薩國際機場的照片顯示毀壞軍機前的箱子裡裝著動物。「美國人道組織」8月30日跟著發表公開信，譴責美軍把軍犬拋棄在阿富汗。

共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)在推特分享「美國人道組織」的公開信，並在推文中寫道：「憤怒不已。拜登讓美國人受困，拜登讓盟軍受困。現在，他連我們忠心耿耿的軍犬都不要了。」

報導指出，保守派倡議人士在社群媒體大串連為軍犬請命，發布各式各樣網路圖片、嘲諷漫畫。

帕洪31日在聲明中說，美軍並沒有將任何軍犬或簽有合作企約的動物遺棄在阿富汗。他說，網路上瘋傳的照片是「喀布爾小型動物援救協會」照顧的動物，並非美國軍隊的小狗。

他也說，雖然撤軍行動持續充滿複雜與危險，但美國部隊仍盡一切所能協助「喀布爾小型動物援救協會」。

他表示，「喀布爾小型動物援救協會」告訴軍方，協會包下一架飛機將前來接走動物，可是後來包機根本不見蹤影，軍方也未獲得進一步聯絡，「所有軍犬都由訓練員負責照顧，我們並沒有拋棄軍犬，不實消息的指控非常可笑」。