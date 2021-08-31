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艾妲災後…路州沒電沒水沒汽油 州長：暫時別返家

編譯陳韻涵／綜合31日電
颶風艾妲(Ida)過境後，路易斯安納州沒電、沒水、沒汽油，州長呼籲已撤離的民眾暫別返家。圖為紐奧良市居民排長隊買汽油。（路透）
颶風艾妲(Ida)過境後，路易斯安納州沒電、沒水、沒汽油，州長呼籲已撤離的民眾暫別返家。圖為紐奧良市居民排長隊買汽油。（路透）

颶風艾妲(Ida)過境後，路易斯安納州沒電、沒水、沒汽油，州長31日表示，災後重建可能需要數周，呼籲已撤離的民眾暫別返家；而艾妲颶風帶來的豪雨也導致密西西比州公路坍塌、路基流失，七車掉入巨大裂口，造成兩人死亡、10人受傷。

路州州長愛德華茲(John Bel Edwards)31日在拉普拉斯(LaPlace)表示，風災重建沒有時間表，「許多支持生活的基礎建設要素消失或現在無法運作，若你已撤離，先別回來或前往路州西南部任何地區，直到緊急應變單位告知我們準備好迎接你們。」

紐奧良市長拉托雅•坎特雷爾(LaToya Cantrell)表示，風災情況嚴重加上重要民生物資缺乏，擔心發生搶劫等暴亂，該市31日起實施晚間8時到翌日早晨6時的宵禁。

紐奧良市警長佛格遜(Shaun Ferguson)說：「夜幕降臨，沒有街燈，換句話說完全不安全，絕對沒有理由在街上閒晃」，宵禁是以防萬一並確保所有人的安全。

坎特雷爾表示，紐奧良將一步一步，聚焦恢復供應關鍵民生資源，如食物、水和冰，「我們知道天氣很熱，但也知道沒有電」。

當地電力公司「安特吉」(Entergy)已著手搶修供電系統，但無法告知何時恢復供電，至少2萬5000多名電工已出動搶修電力設備。

路州100多萬戶31日仍無電可用，包括多數紐奧良地區，當地八座電力輸送系統的電纜都被狂風吹斷。

電力情況追蹤網站PowerOutage.us.數據顯示，密西西比州約有6萬戶停電。

乘船在尚菲特鎮(Jean Lafitte)住家附近河口避難的63歲路州居民督佛林(Ronald Dufrene)說，「相較這個(艾妲)，卡翠納(Katrina)颶風對我們而言只是野餐」，許多房子的屋頂被吹毀，「重建路遙遙」。

官員表示，艾妲至少造成五人死亡，路州一名男子駕車發生意外，尚拉菲特鎮一名女子死亡，另有一名男子在普雷里維爾(Prairieville)死於倒樹壓垮的屋內。

密州路塌 7車掉入裂口釀2死

密西西比州則因暴雨導致喬治郡(George County)26號公路，靠近比洛克西市(Biloxi)東北部約50哩的路面崩裂，出現長50呎、深20呎的裂口，導致七車掉入，造成兩人死亡、10人受傷，其中三人重傷。

密西西比州公路巡警羅勃遜(Calvin Robertson)說：「艾妲帶來豪雨，部分公路路基被沖走。」

艾妲是侵襲墨西哥灣沿岸最強勁的颶風之一，30日晚間雖已減弱為熱帶低壓，但仍在密西西比州降下豪雨。

颶風艾妲(Ida)過境後，路易斯安納州沒電、沒水、沒汽油，州長呼籲已撤離的民眾暫...
颶風艾妲(Ida)過境後，路易斯安納州沒電、沒水、沒汽油，州長呼籲已撤離的民眾暫別返家。圖為居民試圖涉水察看家園。（Getty Images）

艾妲 密西西比州 颶風

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