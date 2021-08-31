衛生部最新統計：全美5州加護病房只剩1成病床

染疫病患大量住院，美國醫療系統幾乎快被壓垮，美國有前五州的加護病房(ICU)空床率只剩不到10%。(美聯社)

染疫病患大量住院，美國 醫療系統幾乎快被壓垮。衛生部最新統計顯示，目前全美五州的加護病房(ICU)，空床率只剩不到10%，包括阿拉巴馬州、喬治亞州、德州 、佛羅里達州、阿肯色州。

以喬治亞州為例，醫療集團「東北喬治亞健康系統」(Northeast Georgia Health Systems)執行長卡蘿‧布瑞爾(Carol Burrell)指出，30日上午統計顯示，總共收治287名染疫患者，人數創下今年1月以來的新高。她說：「重點就是，我們醫院已經住滿了。」

布瑞爾說：「我們正想辦法在走廊、等候區會議室增設床位。我們的急診室及緊急醫護門診中心(urgent care centers)，現在上門求診的病患人數，都是從疫情出現以來最高的。」

美國有線電視新聞網(CNN)報導，疫情升溫之際，全美各地醫院負荷隨之增加，但美國南部狀況尤甚，因為疫苗 接種率跟其他地區相比，始終落後。另外，許多醫院現在還出現氧氣短缺的問題。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗諮詢委員會成員戴里(Matthew F. Daley)30日在會議中公布統計數據指出，如今未接種疫苗民眾染疫住院的機率，是已打疫苗民眾的16倍。

戴里說：「由此可以清楚看出，目前疫情惡化確實是沒打疫苗所導致，而非疫苗無效。」

CNN報導，衛生專家特別關注的發展為，隨著各地學校紛紛開學，校園當中可能出現越來越多確診案例，許多學區新學期才剛開學，就有數千名學生必須隔離。

佛州規模最大的15個學區，自從開學以來，迄今至少有2萬1869名學生及4481教職人員新冠病毒檢測呈現陽性；至少4萬5024名學生及教職人員因為可能曝露於病毒底下必須隔離，隔離人數較8月26日增加了62%。

新學期才開學兩周，如今德州沃斯堡獨立學區(Fort Worth Independent School District)已有3000名學生因為可能與確診案例接觸而進入隔離。雖然共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)下令學校不得要求學生戴口罩，德州沃斯堡獨立學區8月初則宣布全體學生、教職員工及訪客，一律都要戴口罩。