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中國毒梟販運芬太尼致4死 美懸賞500萬要逮張建

中央社／華盛頓30日專電
美國發現多起疑似因為假藥中內含芬太尼，導致民眾藥物過量使用的案例。(EDA網站)
美國發現多起疑似因為假藥中內含芬太尼，導致民眾藥物過量使用的案例。(EDA網站)

一名擔任跨國運毒集團首領的中國毒梟非法販運芬太尼，在美國造成4死5傷。美國國務院今天懸賞500萬美元，鼓勵提供任何有助將他逮捕歸案的情資。

美國國務院今天表示，一個由中國籍男子張建擔任首領的跨國運毒集團，2013至2016年間販運管制藥物進美國，在北達科他、俄勒岡、北卡羅來納及新澤西州造成4人因藥物過量致死，5人身體嚴重損傷。

國務院指出，若有民眾提供情資協助美方找到張建藏身之處，或將他逮捕歸案或定罪，就能獲得最高500萬美元獎金。

張建與多名美國、加拿大共犯早在2017年就被美國司法部起訴，他們被控自中國、加拿大非法販運類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）進美國。

司法部當時表示，張建經營的集團在中國至少4座實驗室製造芬太尼，他透過網路向美國民眾兜售藥物，再利用郵寄或國際包裹運送服務交遞產品。自2013年1月以來，張建寄出數千件非法藥物包裹。

司法部指出，若被定罪，張建最高可能面臨無期徒刑與1250萬美元罰鍰。

美國財政部國外資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）2018年也將張建認定為「重大外國毒品走私人士」，並對他祭出制裁。

美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）本月24日公布一份報告指出，中國目前仍是美國走私芬太尼最大來源國。報告引述官方數據表示，美國去年有超過9萬3000件藥物過量致死案例，其中近7萬件起因為鴉片類藥物。

一名住在舊金山的男子展示他手上的芬太尼。（路透）
一名住在舊金山的男子展示他手上的芬太尼。（路透）

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