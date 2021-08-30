美官員：北韓重啟反應爐 顯示雙方亟需對話

北韓似已重啟核子反應爐，圖為南韓民眾觀看相關新聞報導。(美聯社)

聯合國國際原子能總署日前表示，北韓 似已重啟核子反應爐。美國 1名高階官員30日回應，這反映迫切需要展開對話，華府 亦正設法與平壤就相關議題展開討論。

聯合國國際原子能總署（IAEA）在27日公布的年度報告中說，寧邊（Yongbyon）500萬瓦的反應爐自2018年12月初暫停運轉後，今年7月又出現恢復運作的跡象。外界相信，這座反應爐能夠生產可用於核武的鈽。

美國不具名高層官員透露：「這份報告顯示（美國和北韓間）迫切需要對話和外交工作，以促成朝鮮半島完全非核化。」

這名官員又表示：「我們持續尋求與北韓對話，如此才能應對報告中提及的活動，以及其他非核化相關議題。」

官員還稱，美方正就北韓事態發展，與盟友與夥伴展開密切合作。

IAEA發布上述報告前，美國北韓特使金星容（Sung Kim，前譯金成）於21日訪問首爾，重申與北韓對話意願，並表示支持對北韓的人道主義協助與合作。

當時金星容強調，美國對北韓並無敵意，華府也抱持開放態度，願意在任何時間或地點與北韓方面會晤。

拜登政府先前曾稱，願意透過各種外交手段，實現北韓非核化的目標。不過，華府至今並未展現任何放鬆對北韓制裁的意願。