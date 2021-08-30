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20年阿富汗戰爭在恐攻中結束 最後3千美軍明撤離

編譯李京倫／綜合報導
美國空軍一架運輸機30日從喀布爾機場起飛。美軍將在31日全數撤離阿富汗。（Getty Images）
美國空軍一架運輸機30日從喀布爾機場起飛。美軍將在31日全數撤離阿富汗。（Getty Images）

美國總統拜登訂定的8月31日撤軍阿富汗期限就在明天，留在喀布爾機場的最後3000多名美軍預計撤光，為美國史上最長、持續20年的阿富汗戰爭畫下句點。

白宮28日說，自14日以來已有超過11萬人撤離阿富汗。各國在喀布爾機場的撤軍撤僑行動28日幾乎完成，29日到31日主要是最後一批殿後的美軍撤離。經過上周末後，喀布爾機場的美軍已不到4000人。

根據美國國務院29日提供的最新資料，大約還有250名想離開阿富汗的美國人仍滯留當地。28日美國約有50架次撤僑專機起飛，使撤出阿富汗的美國公民達到5500人。英國28日已結束撤僑並撤離所有英軍，法國27日結束。

●數萬阿富汗人 未及撤出

雖然西方國家盡可能撤走更多人，但仍有數萬阿富汗人恐怕來不及撤出。喀布爾機場外一名阿富汗女子說：「我們的生命非常危險，所有能試的方法都試了。西方必須給我們一條活路，讓我們離開阿富汗，或給我們一個安全的地方。」

兩名美國官員告訴路透，會優先撤出面臨極高風險的阿富汗人，其他國家也這麼做。

●燒1兆美元 棄守收場

美國2001年出兵阿富汗，推翻窩藏凱達恐怖組織的神學士政權。20年來，美軍在阿富汗約有2500人陣亡，英國等盟軍合計約1000人，另有超過2萬美軍受傷。阿富汗政府軍損失約7萬人，阿富汗平民和神學士各有5萬人喪生。美國在阿富汗的軍費等開支，合計約1兆美元。

付出這麼慘重的代價，結果是神學士20年後竟班師回朝，美軍倉皇撤離，最後撤軍階段還遭呼羅珊伊斯蘭國恐攻，導致13名美軍和100多名阿富汗人死亡，顯示美國想要消滅恐怖分子的主要目標也未達成。

白宮國家安全顧問蘇利文29日說，拜登政府承諾，在撤軍期限過後，美國人與阿富汗盟友仍能「安全離開阿富汗」。蘇利文接受CNN專訪時說：「8月31日過後，我們仍握有大量籌碼，能讓神學士信守承諾，允許美國公民、永久居民和持旅行文件阿富汗人安全離境，抵達美國。」

●神學士稱「想走可走」

另外，全球百國29日發布聲明指出，神學士已保證，在美軍全數撤離後將繼續允許外國人和持外國旅行文件的阿富汗人「安全有序」出境。這些國家包括美國、英國、法國和德國等，不包括中國與俄國。

美國國務卿布林肯接受美國全國廣播公司（NBC）專訪時說，過了8月31日，美國「不太可能」在阿富汗維持外交存在。

華盛頓郵報認為，由於缺乏計畫，美國在喀布爾的外交存在將在幾周、幾個月甚至更長時間內中斷，這可能會讓拜登政府難以兌現承諾，在8月31日後繼續幫助想離開當地的美國人和阿富汗人。

阿富汗 美國公民 神學士

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