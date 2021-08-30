美國在阿富汗戰爭失敗重傷威信 國內外群起砲轟

美國總統拜登。美聯社

華盛頓郵報30日刊出評論指出，美國 現在正在收拾阿富汗 戰爭失敗的殘局，此事重創美國威信，往後可能很少人會認真看待拜登 政府宣稱要促進人權、捍衛民主的說法。

目前在阿富汗的所有美軍和美國大使等外交人員將在31日前撤出，而且沒有重返時間表。阿富汗如今充斥混亂和暴力，喀布爾機場外26日遭遇恐攻造成13名美軍陣亡，至少170名阿富汗人喪生。美國之後出動無人機報復，卻造成包括孩童在內至少9名阿富汗人死亡。

華郵痛批，拜登主導了一次可恥的撤軍。20年前美軍推翻了窩藏恐怖分子的神學士政權，如今神學士不僅重掌阿富汗，而且更強，擄獲美國援助阿富汗政府軍的數十億美元軍備。美國大使館倉促撤離，還必須緊急燒文件燒國旗，以免落入神學士手中。

這些亂象顯示，美國沒有擊敗神學士，也沒有在阿富汗建立正常運作的民主體制，未能阻止伊斯蘭極端主義傳播，甚至無法按照自己的方式撤出。

拜登的政敵抓住機會猛烈砲轟，美國參議院共和黨領袖麥康諾表示：「這是美國史上最糟糕的外交決策之一，比當年越南西貢淪陷更糟。」

前總統川普也誇張的說，這次撤軍是美國史上「最重大的外交政策恥辱」。事實上，拜登只是延續川普任內和神學士達成的撤軍協議。

當初西方反恐戰爭的策畫及支持者都感到失望。英國前首相布萊爾撰寫一篇長文，譴責美國撤軍思維「弱智」，他認為，促使美國撤軍的不是通盤戰略，而是政治及美國普遍的厭戰心態。

當年曾策畫美國入侵伊拉克和阿富汗的共和黨顧問羅夫說，「拜登總統不可能洗掉這個汙點」。

前總統布希政府國防部官員、保守派智囊美國企業研究所國防政策專家柯莉．謝克指出，美國的威信勢必受損。她說：「美國向神學士投降後，很難有人會認真看待拜登政府宣稱要促進人權和捍衛民主的立場。」