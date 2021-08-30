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CNN：艾妲颶風、阿富汗撤軍及疫情升溫 讓拜登面臨危機

記者顏伶如／綜合報導
國內外危機同時襲擊拜登政府。(美聯社)
國內外危機同時襲擊拜登政府。(美聯社)

美國有線電視新聞網(CNN)報導分析，拜登政府現正面臨情勢一路惡化的國內外危機同時發生，彷彿屋漏偏逢連夜雨，白宮根本應接不暇：強烈颶風艾妲(Hurricane Ida)侵襲紐奧良、阿富汗撤軍導致美軍死傷，新冠疫情不斷升溫更可能在12月1日之前新增10萬個染疫死亡案例。

報導指出，就在白宮小心翼翼處理阿富汗撤軍帶來的13名美軍殉職悲劇之際，紐奧良遭受160年來威力最強的颶風侵襲，引發嚴重洪災及財務損失，某些地區居民恐怕未來幾個月都將流離失所。

對照歷史，艾妲颶風登陸適逢卡崔娜颶風(Hurricane Katrina)風災16周年，當年這場天災發生的同時，小布希總統(George W. Bush)也因為伊拉克戰爭，飽受政治壓力。拜登29日巡視聯邦緊急事故管理總署(FEMA)時承諾，一定盡全力協助遭少艾妲颶風重創的墨西哥灣沿岸(Gulf Coast)災區復元。

報導指出，這個周末期間不同事件同時發生，再度考驗拜登領導能力，自從13名美軍上周在阿富汗喀布爾機場自殺炸彈攻擊中喪生以來，外界強烈抨擊倉促撤軍及規畫失當，讓白宮窮於應付。白宮30日指出，過去24小時當中，從喀布爾共計撤離1200人，從8月14日以來自阿富汗撤離總人數已達11萬6700人。

CNN分析，但與眼前疫情持續惡化相比，艾妲災情與阿富汗倉促撤軍卻稱不上拜登政府最嚴峻的挑戰。

白宮首席防疫顧問、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)29日接受CNN專訪時說，華盛頓大學(University of Washington)最新估測報告指出12月1日之前美國可能新增10萬個染疫死亡案例，推論可能成真。

CNN指出，現代史上極少有總統在新政府才剛上台幾個月的時間點，就面臨多項重大危機同時降臨的挑戰，而美國目前爆發的公共衛生危機卻是過去一個世紀以來規則最龐大的，全國資源負荷沉重，人民心力交瘁。

阿富汗撤軍引發的政治漣漪持續發酵中，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)已經磨刀霍霍，準備以阿富汗撤軍問題做為共和黨進軍2022年期中選舉的重點議題，目標奪回眾院多數席次。

阿富汗 白宮 颶風

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