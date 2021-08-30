3名中國留學生入境美國遭盤查遣返 中嗆停止無端打壓

中國外交部發言人汪文斌30日批評，「美方以捕風捉影甚至是荒唐的藉口遣返中國留學生。」（圖／取自中國外交部網站）

近日有3名中國留學生 在美國 休士頓機場入境時遭美盤查，他們被認定可能危害美國國家安全，被遣返 回中國。中國外交部30日批評，「美方以捕風捉影甚至是荒唐的藉口遣返中國留學生。是開歷史倒車，理應受到譴責。」 並敦促美方停止利用各種藉口對中國留學生進行無端限制和打壓。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌於30日舉行的例行記者會上指出，「15日，3名中國留學生持合法簽證在美國休士頓機場入境時遭美方盤查並遣返回中國，理由是3人受中國政府資助，或在其個人手機內發現軍訓照片，因而被懷疑有軍方背景。中方對此強烈不滿，堅決反對，也就此向美方提出了嚴正交涉。」

汪文斌表示，「美方以捕風捉影甚至是荒唐的藉口遣返中國留學生，嚴重損害中國赴美留學人員的合法權益，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，這種針對特定國家留學生的歧視性做法，與美方自我標榜的開放自由理念和歡迎中國留學生的表態完全背道而馳、與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，是開歷史倒車，理應受到譴責。」

汪文斌強調，中方敦促美方糾正錯誤，停止利用各種藉口對中國留學生進行無端限制和打壓、停止阻撓破壞中美人文交流的言行。中方將繼續支持中國留學人員依法維護他們的正當合法權益。