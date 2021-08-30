全美平均每天10萬人住院 醫護哭訴：醫療系統瀕臨崩潰
美國疫情持續延燒，過去7天平均每天有超過10萬名患者住院，高於去年冬天以外的任何一波疫情，同時由於死亡人數自3月以來首次升至平均每天1000多人，大量患者湧入使醫院不堪重負，並將醫護人員和資源推向崩潰邊緣。
「紐約時報」報導，在過去的兩個月裡，美國全國的住院人數增加了近500%，特別是在南部各州、重症病房迅速被病人填滿。根據美國衛生與公共服務部的數據，佛羅里達州目前有1萬6457人住院，是所有州中最多的，其次是德州。
一些疫苗接種率低落以及對口罩要求等公共衛生措施的反彈加劇了這場危機。隨著疫情席捲全國，醫院也不堪重負，除了病床之外，醫護人員的短缺也使治療住院新冠患者的工作變得複雜，連帶導致急診室等待時間延長，形成惡性循環。
本月早些時候，五分之一的美國重症病床已經額滿，阿拉巴馬州是最早用完的州之一，新一波疫情危機集中在南部，該國其他地方的入住率很高。隨著病例和住院人數激增，位於諾克斯維爾（Knoxville）的田納西大學醫學中心甚至在26日請求國民警衛隊提供援助。
肺病學家伯德博士（Shannon Byrd）表示「我從來沒有見過這樣的事情」，一面描述當地醫院「人滿為患」，一面指出絕大多數患者「未接種疫苗」，還強調「這讓整個家庭四分五裂，他們成群結隊地死去，給倖存的親人留下一場場葬禮」。
肺部重症監護主任芭芭兒（Ijlal Babar）指出，大部分未接種疫苗的年輕確診患者的湧入「阻礙了整個醫療系統」，並補充說「因為這些病人，呼吸機都被佔用了，床位也被佔用了。還有很多其他需要醫療保健的患者，我們不能做這些事情，因為我們沒有資源了，我們沒有護士，我們沒有呼吸機」。
與許多醫療工作者一樣，芭芭兒對許多國民拒絕接種疫苗表示沮喪，並稱「這些家庭、你看不到他們談論疫苗的好處，沒有人提起這件事，沒有人表達任何悔意。這只是他們絕對不相信的事情」。
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