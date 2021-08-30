全美平均每天10萬人住院 醫護哭訴：醫療系統瀕臨崩潰

美國疫情持續延燒，如今平均每天有超過10萬名患者住院，高於去年冬天以外的任何一波疫情，同時由於死亡人數自3月以來首次升至平均每天1000多人，大量患者湧入使醫院不堪重負，並將醫護人員和資源推向崩潰邊緣。(歐新社)

美國疫情 持續延燒，過去7天平均每天有超過10萬名患者住院，高於去年冬天以外的任何一波疫情，同時由於死亡人數自3月以來首次升至平均每天1000多人，大量患者湧入使醫院不堪重負，並將醫護人員和資源推向崩潰邊緣。

「紐約時報」報導，在過去的兩個月裡，美國全國的住院人數增加了近500%，特別是在南部各州、重症病房迅速被病人填滿。根據美國衛生與公共服務部的數據，佛羅里達州目前有1萬6457人住院，是所有州中最多的，其次是德州。

一些疫苗 接種率低落以及對口罩要求等公共衛生措施的反彈加劇了這場危機。隨著疫情席捲全國，醫院也不堪重負，除了病床之外，醫護人員的短缺也使治療住院新冠患者的工作變得複雜，連帶導致急診室等待時間延長，形成惡性循環。

本月早些時候，五分之一的美國重症病床已經額滿，阿拉巴馬州是最早用完的州之一，新一波疫情危機集中在南部，該國其他地方的入住率很高。隨著病例和住院人數激增，位於諾克斯維爾（Knoxville）的田納西大學醫學中心甚至在26日請求國民警衛隊提供援助。

肺病學家伯德博士（Shannon Byrd）表示「我從來沒有見過這樣的事情」，一面描述當地醫院「人滿為患」，一面指出絕大多數患者「未接種疫苗」，還強調「這讓整個家庭四分五裂，他們成群結隊地死去，給倖存的親人留下一場場葬禮」。

肺部重症監護主任芭芭兒（Ijlal Babar）指出，大部分未接種疫苗的年輕確診患者的湧入「阻礙了整個醫療系統」，並補充說「因為這些病人，呼吸機都被佔用了，床位也被佔用了。還有很多其他需要醫療保健的患者，我們不能做這些事情，因為我們沒有資源了，我們沒有護士，我們沒有呼吸機」。

與許多醫療工作者一樣，芭芭兒對許多國民拒絕接種疫苗表示沮喪，並稱「這些家庭、你看不到他們談論疫苗的好處，沒有人提起這件事，沒有人表達任何悔意。這只是他們絕對不相信的事情」。