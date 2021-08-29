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歐盟將建議停止來自美國的非必要旅行

記者顏伶如／綜合報導

華爾街日報報導，外交官員透露，為避免新冠肺炎疫情進一步擴散，歐盟擬建議暫停來自美國的非必要旅行(nonessential travel)。

報導指出，歐盟官員在今年7月間已開始研議暫停來自美國的非必要旅行，理由是全美各州新冠肺炎染疫率如今已超過歐洲地區的染疫率。

身為歐盟輪值主席國的斯洛維尼亞，上周建議將美國及其他五國從允許非必要旅行入境的名單當中除名；知情外交官員透露，最終決定可望於30日出爐。

兩名外交官員指出，對於斯洛維尼亞的提議，到目前為止並未出現任何反對意見。

歐盟旅行名單每兩周固定檢討一次，雖對歐盟會員國沒有法律約束效力，卻對哪些旅客能夠入境歐盟產生某種程度的影響。

華爾街日報指出，某些國家可能決定允許出示新冠疫苗接種證明的美國旅客入境。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)8月初曾提出警告說，歐盟絕對不會允許缺乏平等互惠的狀況「繼續拖延好幾周」。

自從歐洲在今年7月初對美國旅客重啟大門之後，美歐之間航班便出現增加；航空分析公司Cirium指出，其中前往西班牙、葡萄牙的美國旅客人數增加最多。

歐盟 美國 華爾街

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