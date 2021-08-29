逼遷令恢復 未來2個月350萬人恐失棲身之所

圖為紐約租戶維權人士在街頭抗議逼遷令。(美聯社)

國會通過數百億元預算 ，紓困面臨逼遷令的租戶半年後，許多州卻因官僚作業阻礙發放租屋補助；其中南卡羅來納州 近日才發出首筆款項給租戶，另有九州面臨類似情況。

南卡等州有充足預算，共約2億7200萬元，但截至6月只核發3萬6000萬元，之後雖然加快發放速度，但截至本月20日，只撥款1550萬元給租戶，占總預算的約6%。

社區服務組織「希爾頓黑德深井專案」(Hilton Head Deep Well Project)執行主任珊狄‧吉利斯(Sandy Gillis)說：「人們苦於繁文縟節。」該組織已停止轉介租戶申請該計畫，而是運用私有基金協助租戶繳交欠繳的房租。

南卡的情況只是全美禁止逼遷令的縮影，當局年初通過禁止逼遷令，卻在許多州形成官僚阻礙、政治怠惰和聯邦層級模糊指示的受害者；此情況在最高法院26日下令禁止執行拜登政府實施的禁止逼遷令後加劇。

人口普查局家庭情況調查指出，截至16日，約有350萬人會在未來兩個月面臨逼遷命運。

全國低收入 家庭聯盟(NLIHC)執行長黛安·葉特爾(Diane Yentel)說：「最高法院的決定侵害國會及白宮確保新冠肺炎疫情期間居住安穩的歷史性努力。」

葉特爾表示，「州與地方政府協力改善發放緊急租屋補助的給有需要者的計畫，但他們需要更多時間，最高法院的決定將讓更多租戶，其中大多為有色人種，在領到補助前失去棲身之所。」

財政部本周表示，各州及地方政府截至7月僅發放總額465億元中的11%，約51億元，其中包括6月底前發出的30億元，以及5月底前發放的15億元。

財政部表示，近50萬名租戶已領到補助，維吉尼亞州及德州等70多處地方政府已經發出半數資金，而在5月前沒發出半分錢的紐約如今已發放逾1億5600萬元。

「全國低收入家庭聯盟」統計，有16個州發放款項不足5%，另有九州不及3%，其中大多數在紅州。