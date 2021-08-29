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美軍無人機執行空襲 摧毀威脅喀布爾機場車輛

中央社華盛頓29日綜合外電報導
美國無人機執行空襲，摧毀對阿富汗首都喀布爾機場構成威脅的一輛車，這輛車與伊斯蘭國的區域分支有關。(美聯社)
美國無人機執行空襲，摧毀對阿富汗首都喀布爾機場構成威脅的一輛車，這輛車與伊斯蘭國的區域分支有關。(美聯社)

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人鄂班（Bill Urban）今天表示，美國無人機執行空襲，摧毀對阿富汗首都喀布爾機場構成威脅的一輛車，這輛車與伊斯蘭國的區域分支有關。

鄂班指出：「針對一輛在喀布爾（Kabul）的汽車，美軍今天執行自衛無人的視距外空襲，並瓦解呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）對於喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）構成的迫在眉睫威脅。」

他說：「這輛車引發威力強大的第2度爆炸，顯示載有相當大量的爆裂物。」

當地媒體報導，可能有民眾因此傷亡，美方表示，還在瞭解中。

一名美國官員說，這起空襲是由美軍在阿富汗境外操縱的無人機執行，電視畫面顯示，遭到空襲的現場竄出陣陣黑色濃煙直衝雲霄。

奪回政權的民兵組織神學士（Taliban，另譯塔利班）也聲稱，爆炸是因美國飛彈攻擊所致，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示：「無人機的空襲摧毀這輛車，並且車內乘員全數死亡。」

他說，他們展開調查，以釐清是否駕駛滿載爆裂物車輛的人確實是自殺炸彈客。

對於這起美軍無人機摧毀滿載爆裂物車輛的事件，起初所知有限，還有說法是喀布爾的機場西北方附近遭到火箭攻擊，一名孩童不幸死亡。

神學士原先聲稱，這兩起攻擊是不同的事件，但是關於這兩起的資訊不多，而且目擊者今天在喀布爾只有聽到一聲爆炸巨響。

喀布爾 美國 機場

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