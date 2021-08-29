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艾妲升級4級颶風 170年來直撲路州威力最大

王毅與布林肯通話 稱各方有必要和神學士接觸

艾妲升級4級颶風 170年來直撲路州威力最大

中央社紐奧良29日綜合外電報導
颶風艾妲（Ida）今天迅速升級為四級颶風，圖為紐澳良一組新聞採訪團隊。(美聯社)
颶風艾妲（Ida）今天迅速升級為四級颶風，圖為紐澳良一組新聞採訪團隊。(美聯社)

美國國家颶風中心（NHC）表示，颶風艾妲（Ida）今天迅速升級為四級颶風，風速每小時215公里。路易斯安納州州長表示，這將是170年來直接登陸路州的颶風當中威力最強大的。

NHC表示，艾妲颶風目前位置在密西西比河口南方160公里處，最高持續風速達每小時215公里。依照沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale，颶風強度）的5 個等級，屬於極危險的第四級。

影片來源：YouTube NBC News

「極端危險」的艾妲颶風預料將於今天登陸，可能使得路易斯安那州許多沿岸地區成為汪洋，而當地醫院早已因嚴峻的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不堪負荷。

艾妲颶風增強的速度快於官方昨天預期，墨西哥灣沿岸地區商家關閉，居民大規模撤離。

路易斯安納州對1年前肆虐路州的四級颶風蘿拉（Hurricane Laura）記憶猶新，且在過去7天是全美確診率第3高的州。

路州州長愛德華茲（John Bel Edwards）昨天表示，艾妲颶風將帶來強勁風勢，可能會是1850年代以來，直撲路州最具威力的颶風。

16年前的同一周，颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）重創路易斯安那州，造成超過1800人死亡。

不過愛德華茲表示，政府沒打算疏散擠滿COVID-19 病患的醫院。

他昨天下午在記者會表示：「在醫院爆滿的情況下迎來四級颶風，已經超乎我們正常思考範圍。」

路州27日新增3400人確診，目前有約2700人因為COVID-19住院。

他表示：「我們和醫院溝通，請他們確保發電機正常運作，有超乎平常用量的儲水，以及充足的醫療防護裝備（PPE）。」

官員下令低窪與沿岸地區民眾撤離，引發居民和度假客逃離海岸線，導致加油站油荒，高速公路塞爆。

颶風 路易斯安納州 美國

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