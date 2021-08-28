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喀布爾恐攻13名美軍殉職 家屬憤怒痛心

喀布爾恐攻13名美軍殉職 家屬憤怒痛心

中央社華盛頓27日綜合外電報導
25日，美國海軍陸戰隊士兵在護送阿富汗民眾從喀布爾機場撤離。(美聯社)
25日，美國海軍陸戰隊士兵在護送阿富汗民眾從喀布爾機場撤離。(美聯社)

20歲陸戰隊員卡里姆．尼庫伊（Kareem Nikoui）在阿富汗喀布爾機場26日發生的恐攻中不幸喪命，他的父親得知噩耗後，直言對總統拜登及軍方處理方式感到憤怒、失望。

卡里姆．尼庫伊的父親史蒂夫（Steve Nikoui）說，他生於美國出兵阿富汗那一年，死於美國結束阿富汗戰爭這一年。

美國國防部尚未正式宣布死於喀布爾機場攻擊的軍人名單，但隨著殉職軍人家屬和親友今天接獲通知後，他們的人生故事也開始為人所知。

在塔利班掌管阿富汗後，伊斯蘭國（IS）武裝分子趁美國、其他國家人士和一些阿富汗平民大規模撤離之際，在喀布爾發動自殺炸彈攻擊。

史蒂夫表示，他很憤怒。他說：「我對總統和軍方的處理方式真的很失望，地面指揮官應該早就意識到威脅並解決。」

另一名喪命的陸戰隊員是麥卡倫（Rylee McCollum ），他來自懷俄明州、已婚。3周後就是妻子的預產期。

麥卡倫的姊妹羅伊斯（Roice）在臉書（Facebook）寫道：「他一生的志向就是成為陸戰隊員，小時候穿著尿布和牛仔靴時，手中還拿著一把步槍。」

懷俄明州教育廳長巴洛（Jillian Balow）在聲明中表示：「對麥卡倫為我們國家的奉獻表達感激，無法描述身為一名母親和美國人所感到的哀慟與悲傷。我的心與麥卡倫的家人、朋友以及整個傑克遜（Jackson）社區同在。」

美國 阿富汗 懷俄明州

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