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俄亥俄州白尾鹿染新冠 全球首例鹿感染

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俄亥俄州白尾鹿染新冠 全球首例鹿感染

中央社芝加哥27日綜合外電報導
國農業部通報俄亥俄州野生白尾鹿感染造成COVID-19的SARS-CoV-2病毒。圖為俄亥俄州野生白尾鹿示意圖。(Getty Images)
國農業部通報俄亥俄州野生白尾鹿感染造成COVID-19的SARS-CoV-2病毒。圖為俄亥俄州野生白尾鹿示意圖。(Getty Images)

美國境內今天確定全球首起鹿隻感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，目前檢測出陽性的動物名單中又增加了一種。

路透社報導，美國農業部通報俄亥俄州野生白尾鹿感染造成COVID-19的SARS-CoV-2病毒，但未接獲鹿隻出現感染症狀的通報。

農業部發言人柯爾（Lyndsay Cole）在寄給路透社的電郵中表示：「我們不清楚鹿隻何以暴露在SARS-CoV-2病毒環境中。很有可能是透過人、環境、其他鹿隻或別種動物。」

農業部之前通報感染COVID-19的動物，包括狗、貓、老虎、獅子、雪豹、水獺、大猩猩和水貂。

根據農業部，目前世界上通報感染的動物，大多與感染COVID-19的人類有密切接觸。

農業部上月表示，根據一項對自由放牧鹿群的血清樣本分析研究，伊利諾州、密西根州、紐約州和賓州等州的白尾鹿暴露在 SARS-CoV-2病毒環境中。

農業部在聲明稿中表示，俄亥俄州大學獸醫學院（Ohio State University College of Veterinary Medicine）1至3月從感染病毒的當地鹿隻身上蒐集樣本。這些樣本在俄亥俄州大學的檢測中假定為陽性，後來經農業部國家獸醫實驗室（NVSL）確定為陽性。

農業部 俄亥俄州 美國

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