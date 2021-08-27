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兒女不戴口罩遭禁止到校 父親指稱遭受宗教歧視

記者顏伶如／綜合報導

國家廣播公司(NBC)報導，一名加州父親因為就讀高中兒女拒絕戴口罩，被校方勒令禁止禁入校園，指稱孩子因為宗教信仰遭受學校歧視

報導指出，就讀春天特許學校特曼庫拉學生中心(Springs Charter Schools Temecula Student Center)的17歲學生德魯‧尼爾森(Drew Nelson)及16歲妹妹維多莉亞‧尼爾森(Victoria Nelson)，8月19日由於到校上課時拒絕戴口罩，被校方逐出學校。尼爾森兄妹指稱，不戴口罩是基於宗教信仰。

尼爾森兄妹的父親尼爾森(Gary Nelson)受訪時說，兒女在開學日當天就因拒絕戴口罩而被學校下令返家，要求必須戴口罩才能回到學校上課，倘若違規將遭到非法入侵(trespassing)罪名起訴。

尼爾森說：「聖經上說，我們是根據上帝的形象所創造的，撒旦企圖把我們蒙蔽起來。口罩就是壓迫的象徵。」

他指出，如果是穆斯林、猶太教或其他較受矚目的少數族裔宗教，理念就會獲得尊重，不會遭到歧視，「可是對於歧視基督教，他們卻覺得無關緊要」。

報導指出，基督教教義並不包括拒絕戴口罩。

尼爾森說，兩個孩子並沒有被退學，還是有收到作業，可以自行透過網路學習，但是老師照顧不到他們的學習需求。

對於兒女是否已經接種新冠疫苗，尼爾森則拒絕透露，僅說兩個孩子成績都很優秀，準備上大學。

春天特許學校特曼庫拉學生中心校長蕾貝卡‧法柏茲(Rebecca Fabozzi)在電郵信件中對尼爾森告知，尼爾森兄妹在學校破壞秩序，違反加州衛生廳頒布的公立學校學生戴口罩規定。

信中也列舉尼爾森兄妹未遵守學校規定九項事實，包括被教職人員規勸戴口罩時不願配合，被告知不戴口罩就應該離開校園時也不願配合，學校後來出動警衛將尼爾森兄妹送出學校。信中寫道，由於出現破壞秩序行為，尼爾森兄妹將在家自習，可以上網取得所有教學內容並與老師聯繫。

維多莉亞‧尼爾森受訪時說，沒想到堅持個人宗教信仰，竟然遭遇困難。她說：「要為正確的事情挺身而出，並不容易。我們不戴口罩並不只是找藉口，而是我們真心信奉我們的信仰。」

口罩 歧視 加州

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