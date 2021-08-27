紐時：CIA在阿富汗運作仍將維持數年 但任務重點改變

美國中央情報局(CIA)對於阿富汗當地的任務重心，可能將從原本的對抗恐怖主義，轉為傳統式情報偵搜。圖為26日，喀布爾機場襲擊後，降半旗的白宮。(美聯社)

阿富汗 戰爭逐漸落幕之際，美國 中央情報局(CIA)對於阿富汗當地的任務重心，也從原本的對抗恐怖主義，轉為針對中國及俄羅斯等強權的傳統式情報偵搜。紐約時報 報導分析，26日發生的喀布爾機場爆炸攻擊，凸顯了阿富汗政府垮台及神學士(Taliban，又譯塔利班)接掌後，局勢迅速惡化的嚴重程度，如今阿富汗就像一個黑洞，中情局未來幾年可能仍為了反恐任務而被捲入其中，無法脫身。

報導指出，現任及前任美國官員指出，對於阿富汗爆發內亂，美方現正重新研議如何因應威脅，考慮當中的計畫包括：如何在中亞各國建立新據點，中情局探員接下來如何在沒有駐阿富汗美軍及大使館掩護之下從事情報工作，同時評估哪些地點可以讓中情局用來發動無人機攻擊及指揮阿富汗行動。

喀布爾機場遇襲導致至少13名美軍及30名阿富汗平民死亡，拜登總統承諾必定追究到底，並以武力反擊。

報導指出，美國及盟邦都希望保護阿富汗，不讓阿富汗退步回到911恐怖攻擊發生之前的情勢，或者步上十年前敘利亞成為恐怖份子庇護天堂的後塵。多名美國官員分析，阿富汗目前出現的最迫切風險來自當地的伊斯蘭國(IS)組織團體，蓋達(Al Qaeda)恐怖組織領導階層同樣蠢蠢欲動，打算重返阿富汗，神學士恐怕沒有能力阻擋伊斯蘭國及蓋達組織成員滲入阿富汗。

曾在阿富汗從事情報工作的前任中情局資深官員赫本(Don Hepburn)指出：「情勢將變得棘手許多。」他說，中情局將同時面臨來自不同面向的許多挑戰。

紐約時報報導，拜登政府決定終止美軍介入阿富汗，意味著從下個月開始，美國在阿富汗的任何行動都將轉為地下化，變成不能公開的秘密運作。

一名資深情報官員分析，接下來中情局在阿富汗的新任務，目標範圍將更加縮小，因為不再需要支援保護成千上萬美國駐軍及外交人員，將重點集中在追緝有能力在阿富汗境外策動攻擊的恐怖組織。

但現任及前任官員指出，美國迅速撤離阿富汗讓中情局在阿富汗布置已久的情報網遭到破壞，情報探員必須重新建立脈絡，並與人在海外的消息來源取得聯繫。美國還要應付包括巴基斯坦在內的某些難纏夥伴，因為這些國家精通兩手策略，已經讓連續幾任美國領導人頭疼不已。