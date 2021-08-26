美司法部定調 「星島日報」美國版登記為外國代理人

美國司法部 把香港歷史最悠久的中文報紙「星島日報」的美國版（Sing Tao US）定性為外國代理人。美國政府是在華盛頓與北京關係緊張、美國取消香港的特殊待遇的背景下採取這一做法的。

據美國之音報導，司法部的文件顯示，主管「外國代理人登記法」的辦公室8月23日晚上收到了星島報業紐約有限公司（Sing Tao Newspapers New York Ltd.）提交的登記文件。該公司的母公司為位於香港的星島新聞集團有限公司（Sing Tao News Corporation）。

「星島日報」表示，這家香港公司是私營的，不受中國 共產黨的控製或影響。在登記聲明中，該報在是否「由一個外國政府、外國政黨或外國委託人監督」一欄選擇了「否」。

美國司法部對「星島日報」採取的這個行動正值美中兩國在包括香港在內的一系列問題上存在嚴重分歧導致關係陷入幾十年來的低谷之際。

據美國之音報導，「星島日報」是由華僑富商胡文虎1938年在香港創辦的報紙，是香港歷史最悠久和第二大的中文報紙。它在美國的紐約市、稱為三藩市的舊金山以及洛杉磯都有業務。中國房地產大亨郭英成的女兒郭曉亭今年通過收購股份成為該集團最大單一股東。郭英成是星島新聞集團有限公司的董事會主席，郭曉亭為副主席。

美國將「星島日報」美國版定性為外國代理人與司法部近年來加強對外國擁有的媒體的審查也有關。在川普政府時期，美國國務院將一些中國官媒駐美機構定性為外國使團並對這些媒體在美人員的人數進行限制。中國政府隨後對美國駐中媒體採取了反制措施。

美中經濟與安全審查委員會(USCC)在星期三提交給國會的一份報告中指控中國官媒機構在美國從事間諜和宣傳活動，並敦促國會要求中國官媒記者和工作人員登記為外國代理人。

美國司法部的公開記錄顯示，中國官方英文報紙「中國日報」（China Daily）的發行公司早在1983年便與司法部進行了外國代理人登記。

美國司法部還在2018年下令中國官媒中國環球電視網（CGTN）和新華社在美國的業務登記為外國代理人。CGTN在2019年

中國「新民晚報」在美國所設機構「新民國際」（Xin Min International, Inc.）於2017年在美國司法部進行了外國代理人。