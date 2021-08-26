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保險公司不再提供野火保險 加州高風險屋主傷腦筋

記者顏伶如／綜合報導
加州紅杉國家森林，一間林中小屋淹沒在火海之中。(美聯社)
加州紅杉國家森林，一間林中小屋淹沒在火海之中。(美聯社)

酷熱高溫加上缺雨乾旱，美西地區近兩年頻頻爆發大規模山林大火。福斯新聞網(Fox News)報導，就在這個野火季節，某些保險公司對於發生山林大火風險較高的加州地區，已經不再提供野火保險(wildfire insurance)，讓身為屋主的消費者傷透腦筋。

報導指出，近兩年加州不斷發生野火及乾旱，保險公司面臨以十億計數的理賠申請，某些保險公司在加州屋主購買的野火報險到期之後，便不再續保。

加州保險廳統計報告顯示，2019年期間，全州之內野火保險不續約的案例，總共增加了31%；在經評估有「中度」到「極高」野火風險的郵地區號社區，野火保險不續保案例增加61%，在全州野火風險被列為「高度」或「極高」的前十個郡裡，野火保險不續保案例更增加203%。

報導指出，由於私人保險公司不願意為消費者提供野火保險，住在高風險區民眾購買野火保險則面臨昂貴保費，不少民眾因此透過州政府的「公平取得保險計畫」(Fair Access to Insurance Requirements Plan，FAIR Plan)購買保險，但保險費用也比先前向私人保險公司構買的方案來得高。

FAIR Plan協會主席吉凡(Anneliese Jivan)指出，山林大火越來越多，讓保險公司擔心成本虧損，因此在某些高風險社區不再提供野火保險，如此一來讓FAIR Plan收到超出以往的申請案件。

吉凡指出，如果要了解當今氣候變遷現象，已經不能再依賴30年的老舊科技，因此FAIR Plan與保險科技公司Zesty.ai合作，以更好的方式評估住宅面臨的野火風險，也能更精準計算保費收取。

根據加州政府統計，從2015年到2019年之間，約有35萬件位於高風險地區的住家野火保險，遭到保險公司拒絕續保。

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