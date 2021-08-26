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華郵：反對疫苗人士並未因FDA全面核准改變心意

記者顏伶如／綜合報導

輝瑞(Pfizer)疫苗本周稍早獲得美國食品及藥物管理局(FDA)全面核准，但華盛頓郵報報導分析，某些反對疫苗人士並沒有因此而改變心意，對於疫苗同樣存疑，仍然拒絕接種。專家指出，接下來唯有透過雇主強制規定並要求員工打疫苗，才有辦法提高疫苗接種率。

報導指出，49歲德州男子賈西亞(Mark Anthony Garcia)說，疫苗雖然獲得食藥局全面核准，但還是令人不放心。他說：「如果疫苗真的那麼好，為何會有突破感染呢？」他表示，疫情再度升溫，沒打疫苗者變成眾矢之的，「可是打了疫苗的人也正散播著病毒」。

43歲的印地安納州居民布魯米特(Chris Brummett)政治立場為自由派，對川普政府與拜登政府同意充滿批判。他說，妻子連續五個月來一直勸說打疫苗，但自己始終不為所動，因為對於政府提供的疫情訊息，無法信賴。

喬治亞州24歲男子麥康恩(Chris Brummett)則表示，年輕族群感染新冠病毒後，出現危險併發症的風險較低，「萬一我感染病毒，我會把責任怪罪在自己頭上，一切都是我的錯」。他說，不認為有打疫苗的必要，疫苗問題淪為政治化，「讓我覺得很煩」。

根據聯邦政府統計，全美約有8500萬符合接種資格的民眾仍未施打新冠疫苗。自從疫苗獲得緊急使用授權以來，各種宣導與鼓勵措施，甚至最近出現的強制規定，都沒能說服這些民眾。

西北大學(Northwestern University)范恩伯格醫學院(Feinberg School of Medicine)全球健康研究中心(Institute for Global Health)傳染病學醫師莫菲(Robert Murphy)指出，迄今仍有數量可觀的美國民眾對疫苗存疑，如此一來更加顯示打疫苗強制規定的重要性。

國防部等政府機關以及CVS連鎖藥局等民間企業，近來紛紛以食藥局已全面核准新冠疫苗為由，宣布要求旗下人員全面接種疫苗。報導指出，食藥局全面核准新冠疫苗，讓雇主獲得更完整的法律基礎，要求旗下人員必須打疫苗。

莫菲分析，雇主強制要求打疫苗，將是驅使抗拒疫苗民眾改變心意的轉捩點。他說，倘若未打疫苗民眾意識到工作恐將不保，就會認真思考是否果真堅決不打疫苗。

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