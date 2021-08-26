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以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

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以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

記者顏伶如／綜合報導
健身教練菲利普斯(Bill Phillips)以為染過疫就有抗體無需打疫苗，結果二度染疫，險些喪命。(圖取自菲利普斯推特)
健身教練菲利普斯(Bill Phillips)以為染過疫就有抗體無需打疫苗，結果二度染疫，險些喪命。(圖取自菲利普斯推特)

職業美式足球NFL丹佛野馬隊(Denver Broncos)前任營養師兼健身教練菲利普斯(Bill Phillips)，2020年1月曾感染新冠病毒，後來檢測顯示已有抗體。菲利普斯以為既然有了抗體，就不必接種新冠疫苗，但今年6月二度染疫，病情卻迅速惡化，陷入昏迷且靠呼叫器維生。從鬼門關前保住一命的他暴瘦70磅，接受媒體訪問時分享自身經驗表示，所有人都應該打疫苗。

丹佛郵報(Denver Post)報導，56歲的菲利普斯插管治療47天後，終於在兩周之前從昏迷中清醒。

(影音來源：9NEWS YouTube頻道)

他說，體內雖然有抗體，二度染疫卻差點喪命，「如果這種狀況會發生在我身上，就可能發生在其他人身上」。他指出：「這並不是政治問題，是公共健康問題。」

菲利普斯接受地方電視台KUSA訪問時說：「我犯了錯誤，這個錯誤險些害我沒命。」菲利普斯25日從聖安東尼醫院(St. Anthony Hospital)出院時身形消瘦，與之前「肌肉男」的體格判若兩人。

他說，第一次感染新冠病毒是2020年1月，由於檢測發現體內已有抗體，覺得不必打疫苗，但今年6月又覺得身體不舒服，原本以為是鼻腔發炎，後來轉為嚴重咳嗽，必須前往急診。

他的妻子瑪麗亞‧菲利普斯(Maria Phillips)對KUSA電視台說，如果當時延遲一小時才看急診，丈夫恐怕將一睡不醒，因為到了急診之後就馬上插管，整整18天不曾清醒過。

她說：「早知道這兩個月來會遭遇這麼多痛苦與折磨，他肯定會去打疫苗的。」她也說，丈夫大病一場之後，恐怕再也無法恢復原本的健康，「不過我們非常慶幸他還活著」。

菲利普斯受訪時呼籲未打疫苗的民眾：「去打疫苗，好好過日子，不要冒險。」

疫苗 檢測 健身

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