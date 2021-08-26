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拜登邀庫克等CEO開資安峰會 谷歌微軟砸巨資對付網攻

編譯黃淑玲／綜合報導
美國總統拜登25日在白宮召開企業網路安全峰會。（歐新社）
美國總統拜登25日在白宮召開企業網路安全峰會。（歐新社）

美國由科技業到保險業多位企業界領袖，25日參加總統拜登在白宮召開的網路安全會議後，表示將砸數百億美元強化網路安全。

白宮之所以邀集企業開會，主要是近來已連續發生多起受矚目的網路攻擊事件，政府軟體合約商SolarWinds和油管業者Colonial Pipeline等都成為受災戶，凸顯出資安問題的急迫。

企業界將致力改善網路安全，包括制定新標準、提供更強大的資安工具、補足約短少50萬人的資安純熟人力等。拜登最近簽署了一項行政命令，規定美國各機構登入網路系統時，必須採用雙重認證以防範網路攻擊。

白宮表示，蘋果將會成立專案，在其技術供應鏈中改善資安，像是要求供應商採取多重認證、進行資安訓練。

Google說，公司未來5年內將投資逾100億美元強化網路安全，並為資訊科技維護人員、資料分析師這類技術領域員工，提供在職訓練。經費支持的重點會在軟體供應鏈、開放原始碼等方面。

微軟（Microsoft）執行長納德拉會後推文指出，微軟未來5年的計畫投入200億美元，提供市場更先進的安全工具。對於協助政府機關的安全系統升級並訓練人員，準備支應1.5億美元，微軟自2015年起，每年花在資安的經費已經高達10億美元。

IBM則是未來3年目標培訓出15萬網路安全技術人才，且與民間相關社團合作，推動員工族群背景多樣化。微軟亦宣布為基礎建設業者提供新的資料儲存服務，同時開發量子運算之安全加密方法。

資安 微軟 白宮

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