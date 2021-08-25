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1500美公民滯阿 布林肯：撤離不限期但恐攻可能性大

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1500美公民滯阿 布林肯：撤離不限期但恐攻可能性大

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯（Antony J. Blinken）25日在國務院簡報室表示，約有1500名美國公民還在阿富汗，撤離不限期，但面臨ISIS-K攻擊的可能性很大。(美聯社)
國務卿布林肯（Antony J. Blinken）25日在國務院簡報室表示，約有1500名美國公民還在阿富汗，撤離不限期，但面臨ISIS-K攻擊的可能性很大。(美聯社)

國務卿布林肯（Antony J. Blinken）25日在國務院簡報室表示，約有1500名美國公民還在阿富汗，美國民眾或曾幫助過美國的阿富汗人都應能自由選擇離開阿富汗，這項努力會持續到撤軍後的每一天，沒有最終期限；他也提到，撤離行動面臨ISIS-K攻擊的可能性很大。

布林肯表示，國務院掌握有6000名美國公民想離開阿富汗，14日至今撤離超過4500人，還在阿富汗的美國人中，國務院已給予其中500人具體指示準備離境，其餘1000人還在考慮，國務院正透過各種管道聯繫他們；上述統計不包含綠卡持有者和永久居民。

布林肯說，美國自喀布爾機場撤離人數達8.23萬人，過去24小時內，撤離人數約1.9萬人；國防部表示，喀布爾機場還有超過1萬人，持有合法文件的阿富汗人被允許進入機場。

「很難誇大這項行動的複雜性與危險性，我們在一個充滿敵意的環境中執行任務，在一個由神學士控制的城市與國家中，伊斯蘭國分支ISIS-K的攻擊可能性非常大。」布林肯說，美國正在採取一切可能預防措施，風險極高。

美國自阿富汗撤軍在即，國務院呼籲美國公民考慮離開阿富汗，布林肯說，這並非強制，不過對於任何想離開阿富汗的美國人或美國的阿富汗盟友，都應能自由選擇離開阿富汗，美國政府都會協助，這沒有最終期限，這項努力會延續到31日後的每一天。

布林肯說，神學士公開私下都承諾讓美國、第三國國民和面臨危險的阿富汗人安全通行，直到31日之後。

自阿富汗政權變天起，美國啟動撤僑行動，並將撤離美國公民列為優先，布林肯說，美國將在31日前盡力撤出曾任美國大使館的阿富汗雇員，以及曾幫助過美國或盟軍的相關人士。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國公民 阿富汗 布林肯

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