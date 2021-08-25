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一洲焦點／拜登死擋阿富汗8•31紅線、溯源報告無結論

生理期尊嚴法上路 俄勒岡州將為學生免費提供衛生棉

記者顏伶如／綜合報導
今年9月開始的新學期，俄勒岡州就讀公立小學、中學及高中的女學生，生理期間在學校將獲得免費提供的衛生棉或衛生棉條。圖為一位女生選購衛生棉。(Getty Images)
今年9月開始的新學期，俄勒岡州就讀公立小學、中學及高中的女學生，生理期間在學校將獲得免費提供的衛生棉或衛生棉條。圖為一位女生選購衛生棉。(Getty Images)

俄勒岡州新年稍早通過的生理期尊嚴法(Menstrual Dignity Act)上路，今年9月開始的新學期，就讀公立小學、中學及高中的女學生，生理期間在學校將獲得免費提供的衛生棉或衛生棉條，減輕新冠疫情為民眾造成的經濟壓力。

俄勒岡州教育廳健康教育暨校園衛生專家葛瑞尼爾(Sasha Grenier)指出，這項新計畫有助於減輕學生的經濟負擔，化解生理期間發生的各種尷尬狀況，讓學生能夠正常參加課堂與學校活動。

健康倡議團體PERIOD執行主任貝達爾德(Michela Bedard)發表聲明指出：「這是一項充滿革新意義的政策，也是獲得兩黨共同支持的政策。」

貝達爾德在聲明說中：「生理期不會因為種族、社會階級及政治傾向的不同而有差別待遇，因此我們都可以為這項法案的通過而喝采。」

PERIOD與女性用品公司Thinx聯合進行的問卷調查發現，新冠疫情期間，約有16%受訪學生為了購買衛生棉等生理用品，導致沒錢吃飯或沒錢買衣服，衝擊最大的族群包括拉丁裔民眾、偏遠地區居民、低收入族群以及大學生。

葛瑞尼爾說，全州從小學到高中的公立學校將獲得州政府經費補助，在校內根據學生人數多寡，裝設衛生棉及衛生棉條放置處；新學期開學之後，每所學校至少會有兩間廁所內有衛生用品供應，到了2023年6月之前，校內所有廁所都會完成衛生用品供應。

疫情 教育 俄勒岡州

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