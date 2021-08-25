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美病毒溯源似無結果 中國開酸：栽贓當然沒結論

中央社北京25日電
中國外交部發言人汪文斌指美方的病毒溯源報告是「栽贓報告、政治報告」，自然不可能得出任何科學結論。圖為武漢病毒研究所。(美聯社)
中國外交部發言人汪文斌指美方的病毒溯源報告是「栽贓報告、政治報告」，自然不可能得出任何科學結論。圖為武漢病毒研究所。(美聯社)

針對美國官員透露，美方情報機構的COVID-19病毒溯源報告，似乎未作出明確結論，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，這種「栽贓報告、政治報告」，自然不可能得出任何科學結論。

汪文斌還聲稱，中國和世界衛生組織（WHO）專家已經發布了聯合溯源研究報告，「裡面有充分權威、有價值的信息」。

中國外交部下午舉行例行記者會，美國總統拜登（Joe Biden）下令情報機構90天內查出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源已到期的話題，成為提問焦點之一。汪文斌在回答時，作上述表示。

汪文斌宣稱，美國政府透過情報機構搞所謂溯源報告，不是為了尋找COVID-19病毒起源的事實真相，也不可能是一份基於事實和科學方法的科學報告，而是「為了推卸美國自身抗疫失敗責任、向中國甩鍋推責」。

他又說，這樣一份「栽贓報告、政治報告」，自然不可能就病毒溯源得出任何科學的結論，只會對國際溯源和全球抗疫合作造成干擾和破壞。

汪文斌聲稱，美方指「缺乏來自中國的信息」，但可以告訴美方的是，這不過是掩飾其情報溯源失敗的藉口。中國和WHO專家已經發布了聯合溯源研究報告，「裡面有充分權威、有價值的信息」。

他再度將矛頭指向美國狄翠克堡（Fort Detrick）基地生物實驗室，宣稱美國疫情發生的「時間線不斷提前」，狄翠克堡和北卡羅萊納大學生物實驗室與病毒的「聯繫疑點重重，國際社會強烈要求美方就此展現公開透明，提供詳細信息」。

汪文斌又說，美方對上述問題「避而不答、諱莫如深，還不斷為此設置障礙」。

他並宣稱，這只能說明美方「做賊心虛」，關心的不是如何找到病毒來源，而是如何藉病毒溯源「打壓別國、服務一己私利」。

美國 中國 WHO

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